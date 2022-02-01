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Американский фигурист Натан Чен побил мировой рекорд на Олимпиаде
Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Его результат составил 113,97 балла.
Он улучшил результат двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю (111,82), установленный в 2020 года на Чемпионате четырех континентов.
Чену 22 года, он является трехкратным чемпионом мира. Ранее в Пекине он в составе сборной США завоевал серебро в командном турнире. На Играх-2018 у Чена была бронза в командном турнире.
Произвольную программу мужчины откатают в Пекине 10 февраля.
sportrbc.ru
- Сегодня, 06:52
- DTV
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