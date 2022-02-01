Президент назвал политику "открытых дверей" НАТО вольной интерпретацией принципов альянса со стороны США и ряда других стран
Президент России Владимир Путин констатировал, что центральные озабоченности Москвы в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с французским лидером Эмманюэлем Макроном, пишет ТАСС.
"В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности", - сообщил Путин и перечислил озабоченности Москвы в данной сфере. Он напомнил, что "данные предложения содержат три ключевых пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт "Россия - НАТО".
По словам российского президента, "центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах".
"Причем западные партнеры в который раз ссылались на то, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы", - заметил Путин. "Собственно, с этим мы никогда и не спорили. Правда, у самих членов альянса нет обязанности принимать всех, кто этого пожелает", - обратил внимание глава российского государства.
"Мы хорошо понимаем, что господин президент [Франции] приехал в Россию, чтобы в первую очередь обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, для поддержания которой наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность", - отметил президент РФ. Он также обратил внимание на то, что Франция сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.
О политике "открытых дверей" НАТО
Путин назвал политику "открытых дверей" НАТО вольной интерпретацией принципов безопасности со стороны США и ряда других стран.
"Эта политика "открытых дверей" - мы дискутировали на этот счет со многими партнерами - достаточно вольная и, на наш взгляд, нужная исключительно Соединенным Штатам и отдельным членам НАТО интерпретация зафиксированного во многих общеевропейских документах положения, основополагающего принципа равной и неделимой безопасности", - констатировал глава российского государства.
Путин напомнил, что этот принцип "включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".
На его взгляд, "весьма сомнительна и отсылка к так называемой политике открытых дверей". Российский лидер вновь сослался на "статью 10 Североатлантического договора от 1949 года, в которой говорится, что государства-члены по согласованию со всеми остальными участниками НАТО могут пригласить другие европейские страны в альянс, такие страны, которые могут внести какой-то вклад в общеевропейскую безопасность". "Но из этого, конечно, не вытекает, что альянс обязан кого-то принимать. Ну, ладно", - сказал президент РФ.
При этом он отметил, что "Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО - мирная и сугубо оборонительная организация". "В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств. Я имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, соответствующую военную масштабную операцию в отношении Белграда без санкции Совета Безопасности ООН. Это мероприятие далекое от того, что могла бы осуществлять мирная организация", - полагает Путин.
О перемещениях войск РФ
Президент считает непонятным, на каких основаниях перемещения российских войск по территории России пытаются выставить угрозой соседним странам.
"Передвижения наших войск по собственной, я хочу подчеркнуть, территории представляются как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину", - сказал Путин.
"Якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства, наши соседи. На каком основании, не очень понятно", - добавил он.
Во всяком случае, отметил президент РФ, это используется, чтобы проводить недружественную политику в отношении Москвы. "Сами же страны - участницы НАТО под этот аккомпанемент продолжают накачивать Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии, направляют военных специалистов и инструкторов", - продолжил Путин.
По его словам, обо всем этом он говорил на встрече с Макроном. "Почти шесть часов сегодня шла дискуссия", - подчеркнул российский лидер.
Он напомнил, что в военной стратегии НАТО Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. "Нас НАТО обозначила как противника. Причем, придвинув свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам, НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить, где и как размещать вооруженные силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные маневры и учения", - заключил Путин.
Об "агрессивном поведении Москвы"
Путин заявил, что утверждения об "агрессивном поведении Москвы" не соответствуют здравой логике, так как это именно НАТО подошла к границам России, а не наоборот.
Он указал, что Россия "категорически против расширения НАТО за счет новых членов на востоке, потому что это представляет для РФ общую угрозу".
"Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО", - подчеркнул Путин.
Российский лидер указал, в частности, и на опасность принятия Украины в НАТО. Он напомнил, что европейские страны, в том числе Франция, считают Крым частью Украины, а Москва - частью России.
"Если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия - противник, что возможно возвращение Крыма военным путем, представьте, что Украина - член НАТО , значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" - заявил Путин.
Президент подчеркнул, что обеспокоенность РФ "продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью".
О предложениях по гарантиям безопасности
Путин добавил, что на повестке дня, помимо гарантий безопасности для РФ, есть и текущие вопросы, связанные с положением дел на Донбассе. "Вот господин президент сказал: там Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тыс. человек на Донбассе там сосредоточены", - констатировал Путин.
Он напомнил, что Киев уже дважды пытался военным путем решить этот вопрос. "И не скрывали этого. Использовали технику, авиацию. А кто нам даст гарантии, что этого не будет?" - добавил президент РФ.
По словам Путина, это сложный комплекс вопросов, который потребовал многочасовых переговоров. Российский лидер заметил, что понимает, как непросто придется Макрону на предстоящих переговорах в Киеве. "Там легких вопросов нет. Ему непросто придется в Киеве, но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться, и в зависимости от этого будем строить дальше и свои собственные шаги", - заключил он.
О диалоге с НАТО
Президент заявил, что в ответах Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям безопасности содержатся идеи по второстепенным вопросам, но на этом диалог не заканчивается.
Путин заметил, что в ответах США и НАТО нет позиции по таким ключевым для России вопросам, как нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле границ РФ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО.
"Впечатление, что мы не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Но я не считаю, что на этом наш диалог закончен", - сказал Путин.
Об ответе РФ на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности
Президент заявил, что в общих чертах проинформировал коллегу о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности.
"Сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. В целом в общих чертах господина президента [Франции] я проинформировал об этом. Направим [ответ] в Вашингтон и Брюссель", - сказал он.
Путин также указал на то, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для РФ вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО.
"Впечатление, что мы не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Но я не считаю, что на этом наш диалог закончен", - продолжил он.
"Там есть вещи, о которых можно порассуждать, они, правда, носят второстепенный характер, но тем не менее. Будем добиваться ответов на ключевые вопросы", - добавил российский лидер.
Президент также назвал странным нежелание западных партнеров предать огласке их ответные предложения. "Почему-то наши партнеры просят нас его (ответ) не публиковать. Согласитесь, что это странновато, правда? Если мы направили в открытую, чего же скрывать от общественности своих стран, что они нам ответили?" - указал он. tass.ru