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За 2021-й год в ПМР поступило более 143 миллионов долларов денежных переводов

За 2021-й год в ПМР поступило более 143 миллионов долларов денежных переводов

За весь 2021 год через приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов на территорию Приднестровья были перечислены средства в размере 143,69 млн долларов США, в эквиваленте. Это на 14,84 млн долларов или на 11,5% больше уровня предыдущего года ($128,85 млн).

По данным приднестровского Центробанка, ежемесячная величина денежных поступлений в 2021 году варьировалась в диапазоне от 10,2 млн до 13,0 млн долларов. Среднемесячный объём входящих трансфертов за прошедший год составил 12,0 млн долларов против 10,7 млн долларов годом ранее.

Наиболее «урожайным» в 2021-м традиционно стал декабрь – 13,0 млн долларов. В 2020 году на последний месяц пришлось 13,6 млн долларов – это был лучший среднемесячный показатель за последние пять лет, теперь уже за шесть.

В целом за 2021 год поступления частных трансфертов из стран ближнего зарубежья составили 57% от их общей суммы – 81,91 млн долларов. Из стран дальнего зарубежья пришло 43% – 61,78 млн долларов.

По сравнению с 2020-м доля переводов из стран ближнего зарубежья сократилась на 5 процентных пунктов, тем не менее прибавив в абсолютном выражении 2,4 млн долларов, а доля стран дальнего зарубежья, наоборот, увеличилась на 5 п.п. или на 12,5 млн долларов в эквиваленте.

В 2021 году коммерческие банки ПМР работали с пятью международными системами денежных переводов, лидирующую позицию из которых заняла «Золотая Корона».

Например, в декабре 2021 года при помощи этого сервиса в республику поступило 5,51 млн в долларовом эквиваленте, или 42,2% от всего объёма полученных трансфертов. Далее следуют «Western Union» – 3,53 млн долларов (27,0%), международная сеть «CONTACT» – 1,86 млн долларов (14,3%), «MoneyGram» – 1,34 млн долларов (10,3%) и «Юнистрим» – 0,82 млн долларов (6,3%).

Нетто-поступлений денежных средств в республику за полный год составило 105,51 млн в долларовом эквиваленте. Из них, сальдо со странами ближнего зарубежья – 50,01 млн долларов и 50,50 млн долларов – со странами дальнего зарубежья.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
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