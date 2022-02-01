Президент России отметил, что и раньше предлагал Петру Порошенко политическое убежище. Уголовное дело против него на Украине он назвал «чрезмерной заявкой на успех действующего руководства»
Россия готова предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе брифинга после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляцию ведет РБК.
«Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — заявил Путин.
По его словам, ранее он уже предлагал Порошенко предоставить убежище, если у него возникнут «какие-то сложности в будущем». Однако тот, по словам российского лидера, будучи в должности президента Украины много иронизировал по этому вопросу. «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», — отметил Путин.
Президент России добавил, что считает преследование Порошенко как государственного преступника «чрезмерной заявкой на успех действующего руководства».
Путин отметил, что предложение об убежище сделал по гуманитарным соображениям, а не потому, что согласен с политикой, проводимой Порошенко.
Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в России
Президенту России он посоветовал осознать, что политики сами решат свои вопросы в Киеве. А президенту Украины — не делать Путину подарки, преследуя проевропейскую оппозицию
Президенту России Владимиру Путину необходимо осознать, что украинские политики сами могут решить свои вопросы на родине. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, отвечая на предложение российского лидера предоставить ему убежище.
«Владимиру Владимировичу [Путину] советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, на Украине», — написал Порошенко в Telegram-канале.
По словам политика, «извечная российская практика «заботиться» об украинской политике прекратилась», когда он стал президентом.
Кроме того, Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского, что тот хочет «сделать подарок Путину», преследуя проевропейскую оппозицию. «Советую Владимиру Александровичу [Зеленскому] прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия», — указал он.
В ходе брифинга после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Путин предложил предоставить Порошенко политическое убежище в России.
Российский лидер назвал уголовное дело в отношении бывшего главы государства «чрезмерной заявкой на успех действующего руководства», отметив, что сделал свое предложение по гуманитарным соображениям, а не потому что согласен с политикой, проводимой Порошенко.
Петра Порошенко на Украине подозревают в финансировании терроризма и государственной измене, а также в создании террористической организации (ч. 1 и 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следователей, когда Порошенко был президентом Украины, он вступил в сговор с «членами руководства России» и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и организовал схему вывоза угля из Донбасса. ЛНР и ДНР на Украине признаны террористическими организациями.
По делу о поставках угля с территории Донбасса также проходят глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.
Порошенко покинул Украину после возбуждения против него уголовного дела, однако вскоре вернулся на заседание суда. 19 января Печерский суд Киева избрал для него меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал сдать паспорта для выезда за границу. Ранее суд арестовал все имущество и активы Порошенко.
Россия предоставила убежище экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который руководил страной с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. Верховная рада Украины объявила о его «самоустранении от исполнения конституционных полномочий».
Суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины». Сам экс-президент все обвинения отрицает.