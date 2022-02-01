В Молдове соотношение пенсионеров и работающих составляет 1 к 0,6.
Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования РМ Ольга Михаеш, выступая в программе "Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой" на канале "НТВ-Молдова".
Она отметила, что, согласно данным, которые есть у Национальный кассы соцстрахования, плательщиков в 2021 г. было где-то 400 тысяч, а пенсионеров намного больше, передает noi.md
"Соответственно, пропорция работающих лиц к пенсионеру у нас сейчас меньше одного человека, где-то 0,6. То есть примерно полтора пенсионера приходится на одного работающего. Получается, что статистически, по количеству пенсионеров у нас больше, чем налогоплательщиков, хотя количество пенсионеров и уменьшается в последние годы, потому что был коронавирус, и он ударил очень сильно", - заявила Ольга Михаеш.
"И доходы и расходы Соцфонда у нас почти что одинаковы. У нас сбалансированный бюджет. Но с каждым годом расходы на социальные выплаты растут. Но даже если нет денег на все выплаты в бюджете Соцфонда, то, конечно, эти суммы компенсируются за счет трансфертов из госбюджета. Все выплачивается вовремя, и нет никаких задолженностей по выплате пенсий и соцпособий", - отметила она. noi.md