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Каково соотношение пенсионеров и работающих в Молдове

Каково соотношение пенсионеров и работающих в Молдове

В Молдове соотношение пенсионеров и работающих составляет 1 к 0,6.

Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления пенсий и пособий Национальной кассы социального страхования РМ Ольга Михаеш, выступая в программе "Механизм действия с Еленой Левицкой-Пахомовой" на канале "НТВ-Молдова".

Она отметила, что, согласно данным, которые есть у Национальный кассы соцстрахования, плательщиков в 2021 г. было где-то 400 тысяч, а пенсионеров намного больше, передает noi.md

"Соответственно, пропорция работающих лиц к пенсионеру у нас сейчас меньше одного человека, где-то 0,6. То есть примерно полтора пенсионера приходится на одного работающего. Получается, что статистически, по количеству пенсионеров у нас больше, чем налогоплательщиков, хотя количество пенсионеров и уменьшается в последние годы, потому что был коронавирус, и он ударил очень сильно", - заявила Ольга Михаеш.

"И доходы и расходы Соцфонда у нас почти что одинаковы. У нас сбалансированный бюджет. Но с каждым годом расходы на социальные выплаты растут. Но даже если нет денег на все выплаты в бюджете Соцфонда, то, конечно, эти суммы компенсируются за счет трансфертов из госбюджета. Все выплачивается вовремя, и нет никаких задолженностей по выплате пенсий и соцпособий", - отметила она.
noi.md
  • Сегодня, 07:25
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