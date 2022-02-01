О результатах деятельности по итогам 2021 года Президента информируют руководители министерств, ведомств и госадминистраций. Работали в режиме видеоконференции. К разговору пригласили руководство Администрации Президента ПМР и Правительства ПМР, спикера приднестровского парламента и депутатов, представляющих в Верховном Совете интересы тираспольчан, а также председателя столичного горсовета. Докладчик – Олег Довгопол. Он отметил, что полная версия годового отчета о деятельности Государственной администрации Тирасполя и Днестровска – это 572 страницы разноплановой информации. Озвучены основные данные. Отмечено, что в минувшем году, несмотря на негативное влияние пандемии, все работы велись в городе планово. Темпы их выполнения глава назвал стабильными.
В местный бюджет из различных источников поступило 377,5 миллионов рублей (101,4% от плана). 334 миллиона – собственные доходы, передает пресс-служба Президента. Профинансированные тираспольские расходы – 367 миллионов. 67,9% из них (249 миллионов) – социальные выплаты. Зарплаты и пенсии выплачивались своевременно и в полном объеме. Больше 2,8 миллионов – затраты на борьбу с распространением коронавируса.
Олег Довгопол сообщил, что население Тирасполя составляет без малого 129 тысяч, Днестровска – 9635 человек. В отчетном году в столице появилось на свет 1066 малышей, в Днестровске – 45. Рождаемость снизилась по сравнению с предыдущим годом. Экономически активное население – 38,5%. В социальной сфере занято 4673 горожан. На функционирование системы образования выделено больше двухсот миллионов рублей. В этом сегменте в 2021 году было занято 3724 педагога столицы и 217 днестровских. В 59 учебных заведениях Тирасполя знания получали 14211 человек, в восьми днестровских – 2550. Аттестат о среднем образовании получили 708 выпускников тираспольских школ и 44 – общеобразовательных учреждений Днестровска (всего 121 медалист). Детские сады посещали 6289 дошколят, специальные коррекционные учреждения – 439 воспитанников. Говоря о материально-техническом оснащении образовательных учреждений, глава тираспольской администрации сообщил, что три объекта обеспечены пожарной сигнализацией, треть всех огнетушителей заменили на новые, удовлетворена половина заявок на обновление осветительных приборов в классах и группах, заменили 761 метр линолеумного покрытия, все детсадовские спальни оборудованы бактерицидными лампами, начата программа восстановления вентиляций в пищеблоках.
Сфера культуры Тирасполя представлена 21 учреждением (576 сотрудников). Дополнительным образованием (музыкальным, художественным, хореографическим) охвачено порядка двух тысяч учащихся. 63% занимаются на бюджетной основе. В течение года провели 1021 мероприятие, зрительская аудитория – 74361 человек. 174 мероприятия организовали в режиме онлайн. В Днестровске функционирует четыре учреждения культуры, в которых занято 78 человек. Для 22 тысяч зрителей провели 143 культурно-массовых мероприятия.
Спортивное направление Тирасполя представлено семью школами, в которых культивируют 30 видов спорта. 309 групп посещали в прошлом году 3608 учащихся. Тренерско-преподавательский состав – 414 специалистов. Обеспеченность кадрами – 93%. Тираспольские спортсмены приняли участие в 259 соревнованиях, одержав 76 побед. Тираспольчане выступали и на Олимпийских играх в Токио, напомнил Олег Довгопол. Днестровскую спортшколу посещали в отчетном периоде 405 воспитанников, коллектив – 31 человек, из которых 17 – тренеры-преподаватели. Докладчик остановился на проведении ремонтно-строительных работ на спортивных объектах. Они носили в основном текущий характер.
Летняя оздоровительная кампания была проведена в отчетном году для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лагерь «Спартак» в четыре смены посетили 144 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет.
Несмотря на пандемийные ограничения продолжала функционировать служба социальной помощи. На учете в 2021 году было 338 человек. Удалось ликвидировать очередь на предоставление заявителям услуг. 70 человек получили разовую финансовую помощь, 58 семей обеспечено дровами, 323 человека прошли на безвозмездной основе процедуры в тираспольской физиотерапевтической поликлинике.
Статистика в сфере предпринимательства: открыт 141 новый объект, прекратили деятельность 57. В Тирасполе в 2021 году работали 7323 индивидуальных предпринимателей.
В транспортном секторе Тирасполя 30 маршрутов регулярного городского сообщения (22 автомобильных и 8 электротранспортных). Ежедневно курсируют 22 троллейбуса и 130 маршрутных такси. Кроме того, городскую сеть обслуживают шесть предприятий-перевозчиков и 270 единиц легковых такси. Олег Довгопол остановился на мероприятиях по развитию и модернизации электротранспортной системы, рассказал о ремонте контактных сетей и обустройстве остановочных пунктов. Отвечая на вопрос об обеспечении транспортной доступности, докладчик напомнил, что когда-то в Тирасполе было 12 общественных маршрутов. Со временем сеть максимально разветвили. Избыточность линий привела к нерентабельности многих направлений. Сейчас прорабатывается вопрос о запуске бесконтактного электротранспорта по невыгодным маршрутам. Сохраняет актуальность вопрос пополнения транспортного парка, в том числе электробусами. Целесообразным видится создание муниципального предприятия, которое полностью охватит сферу пассажирских перевозок. Вероятнее всего на базе нынешнего ТТУ. Троллейбусное управление сейчас является убыточным предприятием (это связано с заниженной стоимостью проезда и большим количеством пассажиров-льготников) и постоянно дотируется, отмечено на совещании. Подвижной состав требует срочного обновления.
Силами города в отчетном году отремонтировано 18400 квадратных метров дорожного полотна. Помимо этого, ремонтно-восстановительные работы проводила фирма «Шериф» – 23,3 тысячи квадратов дорожного покрытия.
В жилищно-коммунальной сфере задействовано пять предприятий. Вложения 2021 года в ЖКХ составили 78,8 миллионов рублей. В Тирасполе капитально отремонтированы кровли семи домов и фасады двух зданий, в 78 домах заменили окна, в четырех реконструировали внутридомовые электросети, модернизировали 19 лифтов. Проводился и текущий ремонт жилфонда (18 кровель, 7 фасадов, 46 подъездов, места общего пользования восьми общежитий, межпанельные швы восьми многоэтажек). Работы на сетях уличного освещения проводились на 26 объектах. В части озеленения: засеяно 11762 квадратных метра газонов, высажено 382 дерева, 1796 кустарников, 7672 единицы цветов. Для создания композиций вертикального озеленения использовано 2389 вазонных цветов. В Днестровске также проводились кровельные, цокольные и балконные работы, отремонтировано 11 подъездов, в 16 заменены оконные блоки, приведены в порядок кровли козырьков 22 домов, 32 вентиляционных канала, мусоропроводы 10 многоэтажек. В девяти домах отремонтировали системы отопления и водоснабжения.
На тираспольских объектах, которые попали в программу капитальных вложений 2021 года, было задействовано 14 подрядных организаций, рассказал Олег Довгопол. Сумма вложений – 38,9 миллионов рублей. Запланированное исполнено. Самые крупные объекты – МСКОУ №2, стадион при школе №18, МДОУ «Рябинушка». Продолжались работы по благоустройству Екатерининского парка, в частности введен в эксплуатацию детский игровой комплекс «Чудо-град». Общестроительные работы велись в парке «Солнечный». Отремонтированы детские сады №5 и №49, Центр развития «Золотой ключик», кременчугская средняя школа, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.
Докладчик остановился на подвижках в создании комфортной городской среды, отметив, что работа по благоустройству территорий, озеленению, созданию новых рекреационных зон продолжается, заметно увеличивая туристическую привлекательность города Тирасполя – столицы Приднестровской Молдавской Республики.
В ходе дискуссионной части совещания депутатами были подняты вопросы, связанные с обслуживанием жилфонда. Речь шла о различных подходах к кооперативным домам и тем, что находятся на городском балансе. Отмечено, что 97% жилых помещений приватизировано, потому называть такие дома муниципальными не совсем верно. А значит, не должно быть принципиальной разницы в финансировании ремонтно-строительных и благоустроительных работ, считает Президент.
Обсуждали на совещании вопрос размещения во дворах жилых домов гаражей, многие из которых давно не используются и находятся в полуразрушенном состоянии. Говорили о ветхом жилье. Затронули тему обустройства детских площадок. В Тирасполе проводится их полная инвентаризация. Проблематичным оказалось введение в эксплуатацию игровых комплексов, изготовленных по месту, а не заводским способом. Нет нормативно-правовой базы для их сертификации. Президент акцентировал внимание на вопросе безопасности, отметив, что ни одна площадка не должна быть сдана без специализированного покрытия. Вадим Красносельский говорил и о целесообразности изготовления по месту прорезиненного полотна с помощью специализированного оборудования для укладки гранулята. Еще одно важное требование: качели должны быть ограждены на расстояние их полетного размаха. Это тоже вопрос детской безопасности, подчеркнул Глава государства.
Упомянули участники совещания единственный в городе подземный пешеходный переход, расположенный на Балке. Он много лет не функционирует. Жилищно-коммунальные службы время от времени вынуждены освобождать его от гор мусора. Восстанавливать его в первоначальном функционале не представляется целесообразным. Есть идеи предложить предпринимателям для использования в коммерческих целях. Пока вопрос открыт. В этом же районе во внимании нуждается дорожная развязка «Юности-Одесская». Ее предстоит расширить, чтобы дать возможность автотранспорту свободнее передвигаться. Второстепенным дорогам, как и тротуарам Тирасполя надо уделять больше внимания, считает Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов. Он также говорил о том, что обновления требует уборочная техника.
Президент в своем выступлении отметил, что средства на расширение обозначенной дорожной развязки уже предусмотрены. Что касается тротуаров, то их замощение должно только плиточным, отметил Вадим Красносельский. Для дворов и второстепенных дорог хорошим вариантом является бетонирование. Успешные примеры в городе уже есть, напомнил Глава государства. Руководитель страны упомянул общежития, нуждающиеся в капитальном ремонте, а также находящиеся в ведении столичной администрации объекты, включенные в ФКВ-2022: стадион и территория школы №5, ПКиО «Победа», сквер «Авиаторов», Дом культуры и котельная клуба села Кременчуг, днестровский стадион, детские сады №№2, 5, 33, 44 и школа №9. В лечгородке модернизации ждет пищеблок. Большой проект – создание в центре столицы Приднестровского государственного музея. Параллельно будут благоустраивать набережную. Продолжатся работы и в Екатерининском парке. Там оформят контактный зоопарк. Все это – составляющие общего проекта, реализация которого призвана привлечь туристов, но это не первостепенно, отмечалось на совещании. Главное – создать комфортные условия для проживания, работы и досуга приднестровцев. Вадим Красносельский поручил также разработать на перспективу туристические маршруты для прогулок по городу – пеших, велосипедных и на современных электрических средствах передвижения (самокатах).
Остановился Президент на озеленении, напомнив о своем требовании: при утилизации дерева на смену ему высаживать два других. Этот принцип должен быть закреплен в правовом поле, подчеркнул Вадим Красносельский, дав соответствующие поручения. Кроме того, Глава государства говорил о необходимости развивать свое лесохозяйство, увеличить площади питомников, чтобы обеспечивать республику посадочным материалом, заготовленным на внутреннем рынке.
В финальной части совещания напомнили, что 2022 год – юбилейный для Тирасполя. Город готовится отметить 230-летие. К осени предстоит провести большой объем работ.
В целом Президент высоко оценил деятельность столичной администрации в 2021 году, выразил благодарность главе, коллективу, а также всем тираспольчанам за активность, понимание и поддержку и нацелил на дальнейшую плодотворную работу.