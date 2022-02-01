В 2022 году выплаты по советским вкладам (открытым до 1 января 1992 года) получают граждане, которые родились до 31 декабря 1950 года (включительно) или их наследники (дети, супруги). При этом дети умерших родителей, к которым перешло право собственности на сбережения, могут получить деньги в этом году при условии, что их родители родились до 31 декабря 1950 года (включительно), сообщает pridnestrovie-daily
Максимальная сумма выплаты –1 000 рублей в год. Выплату в 2022 году можно получить только один раз. Именно так прописано в Законе «О республиканском бюджете на 2022 год».
Сбербанк начинает осуществлять выплаты по советским вкладам сразу после того, как министерство финансов перечислит в банк деньги. Чтобы заранее информировать граждан, Сбербанк попросил минфин разработать график финансирования расходов для выплаты советских вкладов. Ознакомившись с ним, настоятельно рекомендуем запомнить: министерство финансов будет присылать деньги в банк каждый месяц в промежутке с 15 по 25 число!
Выплаты продолжатся до тех пор, пока все деньги не будут истребованы гражданами. Как правило, выплаты осуществляются в течение нескольких дней после получения денег.
В начале любого месяца, а именно до 15-го числа, нет смысла звонить и тем более ходить в банк. А вот чтобы узнать, началась ли выплата советских вкладов после 15-го числа месяца, достаточно позвонить по короткому номеру 16-10 (без кода по всему Приднестровью). Не обязательно слушать голосовые инструкции полностью, сразу после приветствия наберите на телефоне цифру 9, после чего выберите свой регион.
Чтобы получить деньги по советским вкладам, нужно подать заявление в любом отделении Сбербанка.
Необходимо предъявить: ▶ Паспорт. ▶ Сберкнижку, если сохранилась. ▶ Свидетельство о праве на наследство. ▶ Удостоверение о праве на льготы (при наличии).
Подать заявление и потом получить деньги по советскому вкладу может как лично вкладчик, так и его представитель на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Согласно действующему законодательству, деньги по советским вкладам выдаются только наличными. Выдача безналичным путем, а также оформление переводов на перечисление денег не допускаются. Источник