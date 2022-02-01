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Газпром сомневается в объективности аудита долга Молдовы за газ

Газпром сомневается в объективности аудита долга Молдовы за газ

Молдавская сторона в одностороннем порядке, без учета мнения "Газпрома" назначила аудитора долга республики за газ, и российская сторона выражает сомнения в объективности процедуры.

"Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года", - пояснили в "Газпроме", сообщает interfax.ru

Назначенное на 2 февраля 2022 года заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" не состоялось по причине неявки представителей правительства Молдавии. Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой "Газпром" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, что предусмотрено протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года, напоминает корпорация.

"Вместо этого представители правительства республики Молдова сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения ПАО "Газпром", ранее направленные молдавской стороне", - пояснил "Газпром".

"Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности АО "Молдовагаз" за поставленный потребителям республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом АО "Молдовагаз", - заявили в "Газпроме".
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