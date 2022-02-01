Роман Иванченко напомнил, что население города составляет 82916 человек, а прилегающих к нему сел Гиска и Протягайловка – 5801. Городские доходы 2021 года – 323,2 миллиона рублей, в том числе собственные – 245,1 миллиона. Показатели заметно выше 2020 года. Выросли и расходы. Они составили в отчетном периоде 318,1 миллиона (годом ранее 247,5 миллионов). Траты на выполнение социальных обязательств – 61,3% расходной части бюджета. Количество организаций малого бизнеса сохранилось на уровне 2020 года – 719 субъектов. Число патентщиков снизилось на две сотни и составило в отчетном периоде 5006 индивидуальных предпринимателей. При этом отмечено, что появляются новые объекты – торговые, производственные, общественного питания, спортивной направленности. Роман Иванченко детально остановился на деятельности основных муниципальных предприятий, обозначив текущее положение дел, достижения, существующие трудности и планы, передает пресс-служба главы государства.
Говоря о жилищно-коммунальной сфере, докладчик рассказал, что в Бендерах в рамках инициированной Президентом программы заменили оконные блоки в 256 подъездах жилых домов (сумма затрат – 3,5 миллиона рублей). Это четверть потребности. Работа в этом направлении будет продолжена. Вадим Красносельский считает возможным полностью закрыть данный вопрос в течение ближайших лет.
С не меньшей признательностью, чем замену окон в местах общего пользования многоквартирных домов, отзываются бендерчане и о приведении в порядок остановочных пунктов. Уже обновили 41, ждет ремонта 77 остановок общественного транспорта. Работы по установке одного павильона и замощению плиткой прилегающей к нему территории обходится в 55 тысяч рублей.
Роман Иванченко акцентировал внимание на значительных вложениях в приведение в порядок дорожного полотна Бендер. Из Дорожного фонда в 2021 году было выделено 44 миллиона рублей (для сравнения: в 2020-м – вдвое меньше). Учитывая состояние многих бендерских дорог, Глава города просил по возможности не снижать темпов и объемов финансирования. Особенно актуальным этот вопрос видится в условиях подготовки к 30-й годовщине Бендерской трагедии. Президент поддержал руководителя Бендер, поручив изучить возможность выделения дополнительных средств. Вадим Красносельский подчеркнул, что внимание надо уделять не только автомобильным дорогам, но и тротуарам. Роман Иванченко сообщил, что в 2021 году в рамках целевой программы реконструировано 13 тысяч квадратных метров тротуарного покрытия. Президент обратил внимание на необходимость обустройства тротуарных полос по всей длине будущего прогулочного маршрута по Бендерам. Готовится его проект. В ходе совещания отмечено также, что в отчетном периоде 1,4 миллиона рублей было выделено на приведение в порядок территорий, прилегающих к образовательным и социально-культурным учреждениям. Важное достижение минувшего года – капитальный ремонт путепровода по улицам Котовского и Панина с расширением некоторых участков дорог. Затраты превысили 5 миллионов рублей. Усилены конструкции моста в районе «Флоаре».
Убыточно-дотационным пока является Бендерское троллейбусное управление. Тем не менее, удалось приобрести несколько единиц нового электротранспорта. Не вышло в отчетном году на прибыльный рубеж ИВМК «Бендерская крепость». Это связано с пандемией коронавируса, не позволившей реализовать потенциал объекта. Учитывая интерес к крепости, перспективные планы достаточно оптимистичны. Привлекательности для посетителей добавит создание на территории парка Невского развлекательной зоны. Аттракционы подбирают таким образом, чтобы они были востребованы не только среди детей, но и у взрослого населения. Предполагаемая дата открытия – 1 июня текущего года.
Обсуждая подвижки в озеленении города, Роман Иванченко отметил, что в течение года снесено больше 1400 деревьев – сухих, аварийно-опасных, пострадавших в результате непогоды. При этом высажено 2240 деревьев и кустарников. То есть соотношение ликвидации к посадке – 1:1,5, отметил Роман Иванченко, подчеркнув, что Бендеры стремятся к обозначенному Президентом принципу: на смену изжившему себя дереву должно быть высажено два молодых. Эта норма будет закреплена в Лесном кодексе ПМР. Готовится соответствующий законопроект. Если говорить об общем количестве посадок в 2021 году, то речь идет о 8,5 тысячах саженцев – хвойных пород, лиственных, кустарников, цветов. Вадим Красносельский обратил внимание на вертикальное озеленение, отметив его плюсы. Президент считает, что к установке цветочных конструкций необходимо привлекать и хозяйствующие субъекты, здания которых находятся на виду. Обсуждался и вопрос приведения в порядок фасадов, в тот числе жилых домов. Часть работ возьмет на себя город.
Речь зашла и о зданиях, которые десятилетиями простаивают без дела. Обсудили возможность возобновления строительства жилых кооперативных домов, коробки которых портят вид города и представляют опасность. Говорили также о других объектах – приватизированных, но не используемых. Президент считает, что если собственник будет признан недобросовестным, государству необходимо возвращать такие здания в госсобственность.
Обсуждая вопрос обеспечения бендерчан жильем, упомянули и социально значимые программы. В 2021 году приобрели семь квартир для детей-сирот, а также выделили молодым семьям пять кредитов по 100 тысяч рублей под 1% годовых на приобретение собственного жилья.
Говорили на совещании о строительстве подъездной дороги к Борисовскому кладбищу, ремонте детских садов, благоустройстве центральной части города, реконструкции площади «Освобождения» и фонтана у ДК Ткаченко, закладке сквера «Солнечный», приобретении нового медицинского оборудования для медучреждений и укреплении материально-технической базы образовательных заведений.
Названы бендерские объекты, которые включены в программу ФКВ-2022: парк «Октябрьский», Мемориальный музей Бендерской трагедии, Бендерская крепость, парк Невского, городской пляж, детские сады №47 и №26, школа №17 и помещения общежитий.
Вадим Красносельский упомянул обнаруженные недавно и требующие внимания турецкие подвалы, отметил, что необходим парк в микрорайоне «Северный», напомнил о необходимости возвести новый эллинг для байдарок на территории Центра гребного спорта. Среди президентских поручений – установка пандуса на входе в сквер «Солнечный». Продолжится благоустройство зоны отдыха напротив Дома книги. При этом Вадим Красносельский рекомендовал расширить площадь, по периметру которой будут расположены дорожки для любителей кататься на роликах и самокатах. Изыскиваются ресурсы для проведения работ в бендерском роддоме и поликлинике. По поручению Главы государства до 19 июня будет реконструирован Мемориальный музей Бендерской трагедии. К этой же дате должны быть установлены еще 50 памятников умершим защитникам Приднестровья (Борисовское кладбище). Предстоит также установить флагштоки на въезде в Бендеры со стороны Кишинева.
Завершая совещание, Вадим Красносельский отметил значительный объем работ, проведенных в минувшем году в Бендерах, выразив благодарность всем, кто был в них задействован. Президент признал работу бендерской госадминистрации по итогам 2021 года удовлетворительной.