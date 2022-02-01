В течение первой недели февраля 2022 года на рынке Молдовы немного подорожали яблоки самых дешевых сортов, «Айдаред» и «Ренет Симиренко» — оптом до 6 леев/кг ($0,33/кг) максимум. Цены увеличились на качественное яблоко, очевидно, предназначенное для экспорта. При этом диапазон оптовых цен на яблоки, условно, дорогих сортов практически не изменился. И, в целом, в текущем месяце яблоки оптом в стране стоят в среднем на 20-30% меньше, чем в феврале 2021.
Операторы местного фруктового рынка отмечают минимум три причины наметившегося увеличения цен на «Айдаред» и «Ренет Симиренко». Первая – увеличение спроса на качественные плоды этих сортов в России и Беларуси (можно предположить, вызванное «самоизоляцией» Беларуси от потока дешевых яблок из Украины и Польши, а так же сокращением их «серого» реэкспорта на российский рынок). Наиболее близким – географически и в ценовом отношении – заменителем этого товаропотока для Беларуси, России и, в какой-то мере, Казахстана и служит молдавское яблоко, пишет east-fruit.com.
Вторая причина – наличие предложений о продаже «Айдаред» и «Ренет Симиренко» на молдавском рынке. Трейдеры-владельцы фруктохранилищ основные их площади заняли яблоками ликвидных сортов собственного производства и выкупленными у фермеров еще в середине осени. Оставшиеся небольшие свободные площади холодильников под хранение «Айдаред» и «Ренет Симиренко» сдавались фермерам в аренду в самом конце уборочной кампании. Часть этой продукции трейдерами-экспортерами еще не приобретена. В результате, есть и предложение, и спрос.
Третья причина вновь наметившегося повышения закупочных цен на яблоки – продолжающаяся (хоть и замедлившаяся) девальвация лея, подогреваемая высокими инфляционными ожиданиями среди экономических субъектов и потребителей.