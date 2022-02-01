Глава Чечни ранее обвинил журналистов "Дождя" и "Новой газеты" в терроризме. По мнению редакции канала, высказывания Кадырова подпадают под статью о разжигании ненависти.
Телеканал "Дождь" направил в Следственный комитет (СК) РФ заявление с требованием возбудить против главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело по статье о разжигании ненависти или вражды. Об этом сообщается на сайте телеканала во вторник, 8 февраля, передает dw.com.
Поводом для подачи заявления в СК стало видеобращение Кадырова, опубликованное на его странице в соцсети "Вконтакте" 1 февраля, говорится в сообщении. Тогда глава Чечни призвал открыть уголовное дело против "Дождя", "Новой газеты" и ее журналистки Елены Милашиной, а также члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и главы "Комитета против пыток" Игоря Каляпина. Кадыров назвал всех "террористами" и "пособниками террористов".
По мнению редакции "Дождя", эти высказывания были сделаны "с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь".
Возбудить уголовное дело против Кадырова ранее потребовала и "Новая газета". Издание ссылалось на пост главы Чечни в Telegram-канале в конце января, где тот писал, что Игорь Каляпин и Елена Милашина являются террористами, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он призвал правоохранительные органы задержать их.
В той же записи в Telegram Кадыров вновь выступил с угрозами в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и членов его семьи, пригрозив убить их "согласно закону", если те "окажут сопротивление". В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать головы Янгулбаевым.
После угроз Кадырова "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", "Медуза" призвали власти России отреагировать на ситуацию. В Кремле слова Кадырова о Каляпине и Милашиной назвали "выражением личного мнения", а оценивать действия депутата Делимханова отказались, заявив, что это - функция думского комитета по этике. Милашина после угроз в свой адрес покинула Россию. Оппозиционный политик Илья Яшин инициировал петицию об отставке главы Чечни. dw.com