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Какие штрафы ждут любителей быстрой езды

Какие штрафы ждут любителей быстрой езды

В Молдове планируют ужесточить наказание для водителей транспортных средств за превышение скорости. Штрафы предлагается увеличить, а злостных нарушителей будут лишать водительского удостоверения на полгода. Соответствующая карательная мера для водителей разработана Министерством внутренних дел Республики Молдова, пишет newspmr.com

Проект закона содержит следующие изменения:

1). За превышение скорости на 10-20 км/ч, максимальный штраф увеличится с 600 до 900 леев и будет начислено три штрафных балла.

2) При нарушении скоростного режима от 20 до 40 км/ч, сумма возрастет с 900 до 1 200 леев, а наказание составит четыре штрафных балла.

3). В случае, если водитель превысит скорость на 40-60 км в час, санкция подрастет до 1 800 леев и пяти штрафных баллов, а лишение права на управление транспортным средством – до 45 суток.

4). При превышении скорости от 60 до 80 км/ч, административное взыскание увеличится до 2 500 леев и шести штрафных баллов, а виновный водитель лишится прав на срок до 75 суток.
  • Сегодня, 08:47
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