Государственная администрация столицы Приднестровья планирует создание автотранспортного хаба на базе Тираспольского троллейбусного управления. Новое муниципальное предприятие по замыслу должно полностью охватить сферу пассажирских перевозок в городе.
Сегодня столичное троллейбусное управление является убыточным предприятием. Связано это с заниженной стоимостью проезда и большим количеством пассажиров-льготников. Кроме того, подвижной состав и контактные сети требуют срочного обновления, сообщает newspmr.com
Самое время задуматься о модернизации электротранспортной системы
Сейчас прорабатывается вопрос о запуске бесконтактного электротранспорта по невыгодным маршрутам. То есть, речь идет о частичном отказе от ряда троллейбусных линий. В будущем это может привести к закономерному полному отказу от привычных троллейбусов.
Ежедневно по столице курсируют 22 троллейбуса, которые могут быть заменены электробусами.
Этот вид электротранспорта полностью отвязан от традиционной троллейбусной инфраструктуры. Электробусы оснащены силовой тяговой электроустановкой и мощной аккумуляторной батареей.
Запас хода такой машины составляет порядка 70 км. Для подзарядки аккумуляторов использует обычную 380-вольтовую трехфазную сеть переменного тока. Для полной зарядки достаточно 25 минут, а для подзарядки и того меньше. Это можно сделать на специальных подзарядных станциях.
Правительство ПМР уже прорабатывает вопрос о закупке 20-ти единиц современных электробусов. Реализация намерений будет зависеть от пандемии и ряда других факторов. Этот вид – достаточно дорогостоящий вид транспорта.
По словам председателя приднестровского правительства, вопрос транспортной доступности очень важен.
«Все вы знаете, в каком состоянии находятся троллейбусы. Состояние критическое. Я неоднократно посещал Тираспольское и Бендерское троллейбусные управления, и ситуация очень сложная. Машины нужно снимать с маршрутов и приобретать новую технику. И делать это необходимо срочно», - подчеркнул Александр Мартынов.
Москва с 2018 года проводит курс на постепенный перевод городских наземных маршрутов на электробусы. Столица постоянно наращивает парк таких машин, в настоящее время пассажиров в Москве обслуживают около 300 электробусов, а к 2030 году автобусный парк столицы должен стать полностью электрическим. Но оказывается, этот вид транспорта не столь эффективен и экономичен, как предполагалось изначально. Московские власти отказались от своих планов полностью заменить к 2030 году городские автобусы на более экологичные электробусы, сообщает og.ru