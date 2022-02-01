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Вопрос публикации решений местных властей в районных газетах

Вопрос публикации решений местных властей в районных газетах

Публиковать в районных газетах приложения к решениям местных Советов либо давать ссылку на официальный сайт – этот вопрос сегодня рассматривали депутаты на пленарном онлайн-заседании. Поводом для обсуждения стал поступивший в парламент законопроект Григориопольского горрайсовета. Предложено внести поправки в закон «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР». Суть этого законопроекта заключается в том, чтобы не публиковать в районных газетах в полном объеме приложения к решениям местной власти, а ограничиться одной страницей печатного издания с добавлением ссылки на официальный сайт. Председатель Совета Андрей Ковтун обосновал это предложение на примере местной газеты «Дружба». В Григориопольском районе 14 населенных пунктов – 14 Советов и глав администраций, а газета выходит всего 1 раз в неделю на 8 страницах, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Разрабатываемые положения объемны, больше 5–6 страниц в печатном издании. Публикация в нашей районной газете нереальна. Предлагаем сократить объем публикаций всех приложений. Если более 1 печатной страницы, то не публикуем, а если менее 1 страницы – публикуем. Вся информация всегда размещается в электронном виде на нашем официальном сайте», – пояснил глава Григориопольского горрайсовета.

Обсуждая данный законопроект, депутаты Верховного Совета высказывали мнения о необходимости с одной стороны обеспечить доступ граждан к информации о принимаемых решениях местных властей и в то же время освободить местные газеты от публикаций объемных приложений и дать им возможность больше размещать новостей о текущих событиях и мероприятиях района.

Озвученные предложения ко второму чтению будут сформированы в виде поправок. Законопроект сегодня принят пока в первом чтении.

«Информационные технологии развиваются, интернет приобретает все большую популярность. Часть населения уже обладает навыками поиска в сети интернет тех положений, которые им необходимы. Поэтому соответственный по данному вопросу комитет поддержал инициативу. Нормативно-правовые акты бывают настолько объемные, что невозможно их напечатать. Необходимо дополнительное финансирование. Это большой объем работы, неудобно и дорого», – отмечал ранее заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.
vspmr.org
  • Сегодня, 07:23
  • DTV
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