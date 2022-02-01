На повестке в медицинских кругах - вопрос декриминализации врачебных ошибок. Два дня назад акушера-гинеколога приговорили к тюремному сроку за нарушение правил оказания медпомощи, что привело к смерти младенца. Этот случай возродил обсуждение врачебной халатности и необходимости пересмотреть законодательство для защиты пациентов и самих медработников.
"В мире ежегодно умирают множество пациентов от врачебной ошибки. И не сажают врачей. Эти ошибки случаются даже в странах, где хорошие, развитые медицинские система. И просто засудить одного врача - это жестоко и неправильно", - отметила эксперт в области здравоохранения Родика Грамма.
По ее словам, необходим отдельный страховой фонд, из бюджета которого пациентам выплачивались бы деньги за нанесенный ущерб вследствие халатности или ошибки, передает publika.md
Бывший глава отделения реанимации, а сейчас депутат ПДС Адриан Белый обещал в ходе избирательной кампании сделать все возможное для принятия закона о медицинской халатности. Он считает, что врачебные ошибки необходимо декриминализировать: "На данный момент права врача обеспечивает администрация больницы, профсоюз или адвокат за деньги врача. Практика показывает, что в конце концов врач остается один на один с потерпевшей стороной и с системой".
Журналисты связались с врачом, который был осужден за смерть новорождённого. Он отказался давать комментарии и добавил, что прокомментирует ситуацию только после прохождения всех судебных инстанций. Не исключает и возможность обращения в Европейский суд по правам человека.
В Молдове нет официальной статистики по смертям и проблемам со здоровьем вследствие медицинской халатности, как и по случаям уголовной судимости за нее.
В других странах медработники обязаны застраховаться от халатности по аналогии с полисами страхования гражданской ответственности для автовладельцев. Также существуют медицинские комиссии, которые анализируют жалобы пациентов и принимают решение - была ли совершена врачебная ошибка. Устанавливается, были ли виновен медик, а страховая компания возмещает ущерб пациенту или его родственникам. Разногласия улаживают в суде. Тюремные сроки врачам назначают довольно редко
В Румынии в 2004-м году известного хирурга Наума Чому и больницу, в которой он работал, обязали выплатить миллион евро пациенту, которому он удалил здоровый орган, хотя операция была по другому поводу. У врача тут же отозвали лицензию publika.md