Стали известны размеры призовых у участников зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине для медалистов
По информации Ivona.ua, самые большие призовые за медали заплатит Казахстан. Так, за золото казахстанские спортсмены получат 250 тысяч долларов, за серебро - 150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч.
"Больше, чем Казахстан, заплатить за награды планировали Сингапур и Индонезия, однако ни один спортсмен из этих стран не смог завоевать лицензию на Олимпиаду-2022", - пишет издание.
Размер призовых за медали ОИ-2022 в других странах:
Азербайджан — 248 тысяч долларов (золото), 124 тысячи (серебро), 62 тысячи (бронза);
Украина — 125 тысяч долларов, 80 тысяч, 55 тысяч;
Италия — 166 тысяч долларов, 83 тысячи, 55 тысяч;
Венгрия — 125 тысяч, 89 тысяч, 71 тысяча;
Россия — 61 тысяча, 38 тысяч, 26 тысяч;
Франция — 55 тысяч, 22 тысячи, 14 тысяч;
США — 37,5 тысячи, 22,5 тысячи, 15 тысяч;
Германия — 22 тысячи, 17 тысяч, 11 тысяч;
Канада — 16 тысяч, 11 тысяч, 8 тысяч.
Страна-хозяйка нынешней зимней Олимпиады - Китай, не объявляла суммы призовых своих спортсменов еще со времен летних Игр в 2008 году. Тогда обладатель золота получал 51 тысячу долларов.
Отметим, что такие страны, как Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция не платят олимпийцам за медали, однако правительство этих стран выделяет довольно большие суммы на их подготовку к Играм. Например, ежегодное финансирование спортсменов Соединенного королевства составляет от 22-х до 57-ми тысяч фунтов стерлингов. ivona.ua