В Кишиневе много лет не могут решить проблему бездомных собак, хотя ежегодно выделяют на это много денег. Проблема периодически всплывает на поверхность из-за очередного скандала вокруг приюта для животных или инцидента с нападением собак на людей. За решение вопроса взялись мунсоветники и предложили создать специальное предприятие с «центром адопции» животных. Журналисты newsmaker.md разбирались, кто и почему эту идею раскритиковал, при чем здесь «отмывание денег», и в чем зоозащитники видят решение проблемы.
Некрополь и «все те же проблемы»
Тему бездомных собак в Кишиневе вновь стали активно обсуждать, после того как в декабре прошлого года в «Некрополь для животных» (место, где в столице содержат и стерилизуют бездомных собак) наведались с проверкой представители Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA). Работники «Некрополя» отказались пустить их на территорию. Но проверку все-таки провели, а по ее итогам рассказали о многочисленных нарушениях содержания собак. Выяснилось также, что «Некрополь» работает без санитарно-ветеринарной авторизации.
Зоозащитники говорят, что плохие условия содержания в «Некрополе» нередко приводят к смерти собак. По мнению зоозащитников, такая ситуация в «Некрополе» сложилась из-за несоблюдения регламента содержания домашних и бездомных животных, который мэрия приняла в 2019 году. При этом, по словам зоозащитниц Яны Вербер и Анастасии Козловской, в мэрии никак не реагируют на нарушения этого регламента.
Ухудшает ситуацию и нехватка рабочих рук в «Некрополе». Как рассказал NM глава отдела контроля и защиты животных столичного управления ЖКХ Карл Луганов, «по документам там „работают“ около 30 человек, но фактическим уходом за собаками занимаются лишь шесть-восемь».
Луганов также отметил, что после проверок ANSA практически ничего не изменилось. «Проблемы все те же: работников не хватает, новых не набирают, массовой стерилизации нет [из-за отсутствия ветеринаров]. Животные, попадая в „Некрополь“, рискуют погибнуть, так как там нет условий, нет даже одиночных вольеров, куда при необходимости можно изолировать собаку от остальных», — отметил Луганов.
Еще одна проблема заключается в том, что никто не знает, как расходуют деньги, которые город выделяет на бездомных собак Дело в том, что муниципальное предприятие Regia Autosalubritate, в ведомстве которого находится «Некрополь», не публикует финансовые отчеты. Это позволяет создавать коррупционные схемы, из-за которых, по словам муниципального советника Руслана Вербицкого, уволили одного из директоров Regia Autosalubritate.
«Мы провели несколько проверок и выявили множество схем. Там [в Некрополе] воруют казенные деньги, так как нет контроля. Никто не отчитывается. На бумагах у них 700 собак, а, когда мы считаем, постоянно не досчитываемся 100 собак. На их питание и содержание выделяют деньги. Куда они деваются, неизвестно», — рассказал Руслан Вербицкий.
Спецкомиссия и «ничего общего с проблемой»
В декабре 2021 года в мунсовете по инициативе Вербицкого создали специальную комиссию, которой поручили заняться решением проблемы бездомных животных. В комиссию вошли мунсоветники, в том числе Вербицкий, представители разных управлений мэрии, советник мэра и представитель гражданского общества.
В начале февраля комиссия проголосовала за создание муниципального предприятия, которое будет заниматься бездомными животными. По словам Вербицкого, на этом предприятии смогут работать, в том числе, представители гражданского общества, которые «смыслят в этих вопросах». Работу предприятия члены комиссии видят так: оно будет заключать контракты на стерилизацию животных с частными ветеринарными клиниками и содержать собак в так называемом Центре адопции (место, где животные могут пройти курс кинологического воспитания и социализации, перед тем как желающие смогут их забрать в семью). Такой центр, по словам Вербицкого, можно будет обустроить, расширив «Некрополь».
Но идею такого предприятия, как и состав комиссии, раскритиковали зоозащитники, а также глава отдела контроля и защиты животных Луганов. Они считают, что в комиссии должны быть люди, которые разбираются в этом вопросе. Но «эта комиссия не имеет ничего общего» с проблемой бездомных животных, отметила представитель ассоциации «Гуманное сообщество» Анастасия Козловская.
Луганов и общественники также не поддерживают идею создания муниципального предприятия, так как опасаются, что оно будет заниматься только отловом бездомных собак. Как пояснили зоозащитники, любое предприятие по определению должно быть прибыльным, а на бездомных животных заработать не получится.
Вербицкий, напротив, утверждает, что предприятие может стать прибыльным «благодаря услугам, которые сможет оказывать владельцам домашних животных». Например, обустраивая в парковых зонах специальные места для выгула домашних животных.
По мнению Луганова, предложение комиссии о создании предприятия не решит проблему, пока нет «четкого видения и плана действий». «Свалка для собак» и ОСВВ
Зоозащитники видят решение проблемы в методике ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), которая успешно работает во многих странах и приводит к снижению популяции бездомных животных. Об этом общественники говорили на прошедшей 7 февраля онлайн-встрече с британскими экспертами Марком Ренделлом и Брайаном Фолкнером, а также с владелицей приюта Datcha Ириной Марку. Встречу организовала ассоциация «Гуманное сообщество».
«Эффективность методики ОСВВ доказана на примере многих страны Европы и Азии. Но важно, чтобы эту программу правильно внедряли, и тогда результаты будут видны. А любой приют, где содержат тысячи животных, неизбежно превращается в свалку для собак», — отметил Брайан Фолкнер.
Представитель благотворительной организации Naturewatch Foundation Марк Ренделл, в свою очередь, подчеркнул, что любую проблему надо решать комплексно: «Необходим комплекс мер, частью которых станет ОСВВ как стратегия, которая дает решение на перспективу». Говоря о предприятии, которое предлагает создать комиссия мунсовета, Ренделл сказал, что нередко от благой идеи мало что остается, когда дело доходит до ее реализации: «Любой приют с большим количеством животных превратится в место, где собак будут убивать, а коррупция — процветать».
С ним согласилась Ирина Марку, которая подчеркнула, что приюты не решают проблемы и не дают главного: не воспитывают в людях ответственность. «Приют — это место, куда люди спихивают свою безответственность», — подытожила Марку.