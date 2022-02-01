Украинские власти сознательно и целенаправленно накаляют обстановку на границе с Приднестровьем, сообщает newspmr.com со ссылкой на источник в Telegram
Например, вчера украинские средства массовой информации сообщили, что в гараж жителя Одесской области якобы прилетела пуля из Приднестровья. В сообщении говорится, что житель украинского села Станиславка, которое расположено на границе с Приднестровьем, обнаружил в воротах своего гаража пулевое отверстие.
О случившимся мужчина сообщил пограничникам, которые осмотрели место происшествия и сделали вывод – пуля прилетела со стороны Приднестровья. Более того, украинские пограничники утверждают, что пуля была выпущена из автомата российских военных во время учений, которые Оперативная группа российских войск (ОГРВ) проводила вблизи границы Украины.
Стоит отметить, что сообщение украинских СМИ ни что иное как провокация со стороны украинских властей. Российские военнослужащие никогда не проводили и не проводят учения на украинско-приднестровской границе.
Все учения проводятся на специальном военном полигоне Оперативной группы российских войск. Кроме того, ОГРВ периодически проводит учения в Зоне безопасности, которые согласованы со штабом объединенного военного командования и Объединенной Контрольной Комиссией в строгом соответствии с утвержденными нормативными документами.
На границе с Украиной подразделения Оперативной группы российских войск учения не проводят.