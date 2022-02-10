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Олимпиада в Пекине: слухи и спекуляции на тему допинг-теста российской фигуристки

Олимпиада в Пекине: слухи и спекуляции на тему допинг-теста российской фигуристки

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что не станет комментировать тему допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, назвав ее слухами, сообщает РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине, заявила РИА Новости пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений МОК. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК", — сказала Ермолина.

Валиева принимала участие в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине. Церемония награждения призеров командных соревнований была перенесена сначала с понедельника на вторник, а затем - на неопределенное время.

Пресс-служба МОК сообщила РИА Новости, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой.

"Вы понимаете, что я не буду комментировать слухи. Да, вчера возникла ситуация, но юридические детали я не буду комментировать. Возможная положительная допинг-проба - это слухи. Я вам напомню, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию. К ним можете обращаться", - сказал Адамс журналистам.

"Разочарую вас. Я не буду говорить, кто ведет это дело. Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, вовлеченных в эту ситуацию. Комментировать слухи не буду, есть ситуация, которая требует юридических консультаций. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными, - добавил Адамс.

Сегодня, 10 февраля, Валиева вышла на официальную тренировку в Пекине. Личный турнир Олимпийских игр среди одиночниц начнется 15 февраля.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
  • Сегодня, 10:13
  • DTV
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