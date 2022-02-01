Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждены социальные нормы потребления природного газа, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги газоснабжения на 2022 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, сообщает NewsPMR
Социальные нормы потребления природного газа:
1. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, в том числе и от индивидуального источника теплоснабжения (за исключением газового водонагревателя) на цели пищеприготовления – 8 кубометров на 1 человека в месяц.
2. При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения, в том числе от индивидуального источника теплоснабжения и газового водонагревателя на цели пищеприготовления и подогрев воды – 13 кубометров на 1 человека в месяц.
3. При наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды – 27 куб.м. на 1 чел. в месяц.
4. При наличии автономных (крышных, встроенных) котельных и приборов учета газа на подогрев воды для горячего водоснабжения – 21 кубометр на 1 человека в месяц.
5. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона) – 90 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения: при отсутствии приборов учета (в течение года), при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона), при наличии автономных (крышных, встроенных) котельных (в течение отопительного сезона) – 5 кубометров на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц.
Примечание:
а) социальная норма отапливаемой природным газом площади жилого помещения составляет 18 квадратных метров на одного человека;
б) неработающему одиноко проживающему пенсионеру по возрасту (прописан (зарегистрирован) один) предоставляется дополнительная социальная норма или дополнительный месячный лимит на цели отопления в отопительный период при наличии приборов учета – 210 кубометров;
в) неработающему одиноко проживающему пенсионеру по возрасту (прописан (зарегистрирован) один), являющимся членом семьи (супруг или супруга, не вступившие в повторный брак, родители) участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, а так же умерших участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, являющихся инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Приднестровской Молдавской Республики предоставляется дополнительная социальная норма на цели отопления в отопительный период при наличии прибора учёта – 210 кубометров.