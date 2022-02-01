В России диагноз «коронавирус» теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста, подтверждать его ПЦР-тестом больше не нужно. Об этом 10 февраля сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза «коронавирусная инфекция» без подтверждения ПЦР-тестом», – сказано в релизе.
В оперштабе подчеркнули, что все субъекты федерации обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве, сообщает mir24
Напомним, что экспресс-тесты на антиген к коронавирусу – это скрининговый метод. Они за 15 минут дают ответ на вопрос, вероятно ли заражение ковидом или нет. Экспресс-тесты показали эффективность в 85%, а число ложноположительных составило всего 2%. Такой вид тестирования на ковид появился в России осенью прошлого года.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) – прямой метод выявления возбудителя, с помощью него можно определить РНК вируса со слизистой ротоглотки или носоглотки, то есть сам коронавирус. ПЦР очень чувствителен и способен показать наличие возбудителя даже при отсутствии клинических симптомов.