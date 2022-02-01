Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье планируют упростить процедуру получения пособия на погребение

В Приднестровье планируют упростить процедуру получения пособия на погребение

В ходе Координационного совета члены Правительства ПМР поддержали документ, касающийся упрощения процедуры выплаты социального пособия на погребение. В частности, глава Минсоцзащиты Елена Куличенко предлагает исключить ряд дополнительных документов из перечня требуемых у получателя пособия, говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

Так, сегодня лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе таких услуг: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка предметов, необходимых для погребения; перевозка тела и погребение. Социальное пособие на погребение выплачивается организацией-страхователем или органами местного управления лишь после предъявления соответствующих документов.

«Мы предлагаем социальное пособие зафиксировать от 245 РУ МЗП, или 2376 рублей. И исключить из перечня требуемых у получателя дополнительных документов, которые сегодня являются административным барьером для реализации гарантий на получение пособия на погребение», - отметила глава Минсоцзащиты Елена Куличенко.

Проект был разработан на основании обращений, озвученных в ходе Координационного совета по экономическим, социальным и иным вопросам.
Источник: gov-pmr.org
  • Вчера, 15:09
  • DTV
  • Просмотров: 105
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • Во Франции вакцинацию приравняли к самоубийству
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • Во Франции вакцинацию приравняли к самоубийству
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна