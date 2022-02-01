В ходе Координационного совета члены Правительства ПМР поддержали документ, касающийся упрощения процедуры выплаты социального пособия на погребение. В частности, глава Минсоцзащиты Елена Куличенко предлагает исключить ряд дополнительных документов из перечня требуемых у получателя пособия, говорится в сообщении пресс-службы Правительства.
Так, сегодня лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе таких услуг: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка предметов, необходимых для погребения; перевозка тела и погребение. Социальное пособие на погребение выплачивается организацией-страхователем или органами местного управления лишь после предъявления соответствующих документов.
«Мы предлагаем социальное пособие зафиксировать от 245 РУ МЗП, или 2376 рублей. И исключить из перечня требуемых у получателя дополнительных документов, которые сегодня являются административным барьером для реализации гарантий на получение пособия на погребение», - отметила глава Минсоцзащиты Елена Куличенко.
Проект был разработан на основании обращений, озвученных в ходе Координационного совета по экономическим, социальным и иным вопросам. Источник: gov-pmr.org