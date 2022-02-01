В Бендерах сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую операцию «Пристегнись сам – пристегни ребёнка».Главная цель – снижение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба МВД ПМР
«Мы напоминаем водителям, что во время управления транспортным средством необходимо быть пристёгнутыми. Если в салоне маленький ребёнок до 7 лет, он обязательно должен сидеть сзади в специальном детском автокресле.
Если ребёнок в возрасте от 7 до 12 лет: на заднем сидении он должен находиться в детском удерживающем устройстве либо быть пристёгнутым ремнями безопасности; на переднем – находиться только в детском специальном автокресле. Подростку, который едет рядом с водителем, достаточно использовать ремень безопасности», – прокомментировала инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД г. Бендеры Олеся Полобок.
Милиционеры вручали водителям информационные листовки и наклейки, предлагали разместить их на авто.
За 2021 год в дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемой территории УВД г. Бендеры пострадало 5 несовершеннолетних.