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В Турции золотые запасы граждан внедрят в банковскую систему

В Турции золотые запасы граждан внедрят в банковскую систему

Золото, которое хранится в турецких домохозяйствах, будет конвертировано в национальную валюту и внедрится в банковскую систему страны. Об этом заявил министр финансов Турции Нуреддин Небати, сообщает Газета.ru ссылаясь на Financial Times.

Политик посчитал, что 10% золота, которое хранится в турецких домохозяйствах, оценивается в $250 млрд. Оно должно быть конвертировано в местную лиру.

«С помощью этих мер мы направим золото под матрасом, которое оценивается примерно в 5000 тонн, в банковскую систему. Определенная часть поддержит потребности центрального банка в иностранной валюте», — отметил Небати.

По словам министра, в этой схеме будет задействовано 30 тыс. ювелирных магазинов, а пять аффинажных предприятий будут преобразовывать полученные золотые украшения в слитки, затем они попадут в резерв Центробанка.

С сентября по декабрь прошлого года Центробанк Турции понизил процентные ставки с 19% до 14%, что вызвало глубочайший валютный кризис в стране. Такие шаги подорвали покупательную способность турок и ударили по их сбережениям.

В начале февраля стало известно, что годовая инфляция в Турции в январе 2022 года ускорилась до 48,69%, что является самым высоким показателем за 20 лет.
  • Вчера, 15:41
  • DTV
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