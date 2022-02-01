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И снова здравствуйте! Новые цены на топливо

И снова здравствуйте! Новые цены на топливо

В Приднестровье подорожало топливо - в ночь с 10-го на 11-е февраля, поменялись цены как на бензин, так и на дизтопливо. Все виды топлива поднялись в цене на 50 копеек. Цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф", наглядно демонстрируют рост цен.

Теперь литр бензина А95 стоит 19,90 рублей ПМР (было 19,40 рублей), а литр евросолярки теперь стоит 18,00 ПМР (было 17,50 рублей).

Новые цены опубликованы на официальной странице фирмы "Шериф".

Последний рост цен на топливо в Приднестровье был в январе месяце, 29 января и 18 января текущего года. Тогда весь бензин поднялся в цене на 50 коп., а дизтопливо на 1 рубль.

Недавно в Молдове и в Украине также поднялись цены на все виды топлива. И по определенной закономерности, через какое-то время, начинается рост цен и у нас в республике.
  • Сегодня, 07:51
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