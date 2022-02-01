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В Молдове разрешили бесплатно вакцинироваться иностранным гражданам только одной вакциной

В Молдове разрешили бесплатно вакцинироваться иностранным гражданам только одной вакциной

Министерство здравоохранения разрешило иностранцам бесплатно вакцинироваться против COVID-19 в любом центре вакцинации на территории Молдовы. Необходимо лишь документ, удостоверяющий личность.

Иностранцев разрешено вакцинировать только препаратом Moderna (Spikevax). Минздрав РМ сообщает, что вакцины переданны в дар через платформу COVAX, передает kp.md.

"Министерство здравоохранения, руководствуясь принципом солидарности с другими государствами в борьбе с пандемией COVID-19 и получая запросы от иностранных граждан, посещающих Республику Молдова, предлагает возможность их иммунизации имеющимися дозами вакцины Moderna (Spikevax), переданными в дар нашей стране через платформу COVAX", – говорится в пресс-релизе Минстерства здравоохранения.

Вакцинироваться иногранным гражданам в Молдове разрешено с 10 февраля до нового распоряжения ведомства. Разрешение касается всех категорий иностранных граждан.

Персональные данные иностранцев будут внесены в "Реестр регистрации вакцин против COVID-19″. Это позволит им скачать сертификат о вакцинации через платформу vaccinare.gov.md в разделе Descarc certificat COVID-19.

Вакцину Moderna (Spikevax) вводят лицам старше 18 лет по двухдозовой схеме с интервалом 28 дней.
kp.md
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
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