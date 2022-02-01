Фотоэлектрический парк мощностью 2,8 МВт построен в районе Криулень при поддержке правительства Китая. Он раскинулся на восьми гектарах и насчитывает 7 400 фотоэлектрических панелей и 16 инверторов. Общая стоимость проекта составляет четыре миллиона евро, сообщает nokta.md
Солнечная электростанция позволит производить за год свыше трёх миллионов кВт/ч электроэнергии и сумеет покрыть спрос на электричество государственных учреждений Криулянского района. Речь идёт о больницах, школах, детских садах, административных зданиях и т. д.
Солнечные панели помогут сократить выбросы углекислого газа более чем на тысячу тонн СО2 в год.
Производимую фотоэлектрическими панелями энергию будут продавать, и, в зависимости от согласованного тарифа, районный бюджет пополнится примерно на 3–5 миллионов леев в год, пишет point.md
10 февраля, было подписано Соглашение о приёме-передаче фотоэлектрического парка. Документ подписали вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и посол Китайской Народной Республики в Молдове Янь Вэньбинь.