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Оговорки "по Байдену ", и не только

Оговорки "по Байдену ", и не только

Байден снова все перепутал, но он такой не один.

Ранее Президент США Байден оговорился и заявил о "вторжении" Германии на Украину

Теперь Джо Байден назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, передает РИА Новости.

Оговорки "по Байдену ", и не только

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.

Это далеко не первая оговорка Байдена: он то путал Сирию с Ливией, то неправильно произносил фамилию Владимира Путина, то путал "вакцинацию и "эскалацию" и не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом США. Однако Байден был не единственным, кто "отличился", пишет ru.sputnik

Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений. Она заявила, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма.

"Мы хотим, чтобы они (Россия) отвели свои войска от границы (с Украиной). Часть Минских соглашений предусматривает вывод их войск из Крыма, но они этого не сделали", - заявила она во фрагменте интервью, посвященном ситуации вокруг Украины. Текст интервью своего постпреда британскому телеканалу пресс-служба миссии США разослала в четверг вечером.

"Отличился" и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель: он сообщил, что направил министру иностранных дел России ответное письмо, хотя, как сообщила в своем Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, "Лавров Боррелю не писал".

Оговорки "по Байдену ", и не только

Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров глав МИД России и Великобритании министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Британия никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями!

Курьез произошел, когда Трасс потребовала отвести российские войска от границ с Украиной. Глава МИД РФ Лавров ответил, что эти войска находятся на собственной территории. "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" - задал он вопрос своей британской коллеге.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — после паузы ответила Трасс.

СМИ сообщили, что британский посол вмешался и разъяснил главе дипломатии Великобритании, что Ростовская и Воронежская области - это регионы России.
  • Сегодня, 09:56
  • DTV
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