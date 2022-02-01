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Девочку-подростка нашли повешенной в Кицканском лесу

Девочку-подростка нашли повешенной в Кицканском лесу

Вечером 10 февраля в розыск была объявлена Козырь Диана Александровна, 2007 года рождения. Ещё днём жительница Кицкан уехала по делам в Тирасполь, но домой так и не вернулась, Родители забили тревогу.

На поиски без вести пропавшей был сразу ориентирован личный состав ОВД. Правоохранители опрашивали всех: родственников, друзей, знакомых, сообщает пресс-служба МВД ПМР

В ходе осмотра места жительства Дианы милиционеры нашли её дневники. Обратили внимание на записи, девочка явно переживала депрессию. На это указывали необычные рисунки и надписи на стенах её комнаты.

К розыскным мероприятиям подключили сотрудников «Безопасного города». Маршрут передвижения девочки отслеживали по камерам. На видеозаписи было видно: примерно в 15:10 Диана идёт по мосту в сторону остановки на Кицканы, но неожиданно сворачивает влево (на пляж), и направляется в сторону леса.

Сформированные группы из числа сотрудников милиции прочёсывали местность. Служебная собака привела к берегу Днестра, дальше следы терялись. Поиски длились до глубокой ночи, с рассветом продолжились. Сегодня, в начале 9-го утра, тело Дианы в повешенном состоянии было обнаружено в лесополосе, в районе парома на правом берегу Днестра.

Сотрудники милиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

  • Сегодня, 14:56
  • DTV
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