Схема «оформи доставку и соверши платёж через «Новую почту» повторяется.
Предлогом для разговора служит объявление человека о продаже чего-либо. С продавцом связываются в мессенджерах. Под видом иногородних предлагают оформить покупку и отправку товара через фейковую страницу сайта «Новая почта». Отправляют ссылку для регистрации, сообщает пресс-слуЖба МВД ПМР
Десятого февраля тираспольчанка, продавая детскую коляску, лишилась 5000 рублей ПМР. В ходе общения женщина самостоятельно ввела реквизиты своей банковской карты на фейковой странице, мошенники немедленно списали с её счёта все деньги.
Ещё один случай зафиксирован также в столице. Злоумышленники просчитались – на счету «жертвы» было всего 39 рублей ПМР. Их забирать не стали.
Сотрудники милиции предупреждают: не сообщайте незнакомым лицам личные данные и данные банковских карт. Также избегайте осуществлять денежные операции через неофициальные сайты банков.