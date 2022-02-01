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Банковские мошенники снова в деле

Банковские мошенники снова в деле

Схема «оформи доставку и соверши платёж через «Новую почту» повторяется.

Предлогом для разговора служит объявление человека о продаже чего-либо. С продавцом связываются в мессенджерах. Под видом иногородних предлагают оформить покупку и отправку товара через фейковую страницу сайта «Новая почта». Отправляют ссылку для регистрации, сообщает пресс-слуЖба МВД ПМР

Десятого февраля тираспольчанка, продавая детскую коляску, лишилась 5000 рублей ПМР. В ходе общения женщина самостоятельно ввела реквизиты своей банковской карты на фейковой странице, мошенники немедленно списали с её счёта все деньги.

Ещё один случай зафиксирован также в столице. Злоумышленники просчитались – на счету «жертвы» было всего 39 рублей ПМР. Их забирать не стали.

Сотрудники милиции предупреждают: не сообщайте незнакомым лицам личные данные и данные банковских карт. Также избегайте осуществлять денежные операции через неофициальные сайты банков.
  • Сегодня, 15:09
  • DTV
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