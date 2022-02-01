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Дешевый роуминг, €100 млн помощи и два моста через Прут. О чем договорились Молдова и Румыния

Дешевый роуминг, €100 млн помощи и два моста через Прут. О чем договорились Молдова и Румыния

Правительства Молдовы и Румынии на совместном заседании, 11 февраля, в Кишиневе подписали 13 документов, включенных в повестку отношений двух стран. Среди них Соглашения о предоставлении Молдове €100 млн, снижении тарифов на роуминг, строительстве и укреплении двух мостов и другие.

Так по итогам заседания правительства был подписан межправительственный договор о предоставлении безвозмездной помощи Молдове в размере €100 млн со стороны Румынии. Предполагается, что деньги будут использованы н проекты в энергетическом секторе, в области транспорта, здравоохранения, развития малого и среднего бизнеса, образования, транспорта и других сфер, сообщает newsmaker.md

Молдова и Румыния подписали соглашение о снижении тарифов на роуминг.

Они уменьшатся в 10 раз, сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица по итогам прошедшего в Кишиневе совместного заседания правительств двух стран.

В пресс-релизе на сайте кабинета министров говорится, что будут установлены «более доступные цены» на услуги роуминга, оплачиваемые пользователями, путешествующими в двух странах, а также на регулярные международные звонки между Молдовой и Румынией.

Так, тарифы на звонки в роуминге из Румынии в Молдову снизятся не менее чем в 10 раз. Оплата за входящие звонки в Румынию из Молдовы в роуминге не будет взиматься, тарифы на интернет-услуги, используемые в роуминге в Румынии, снизятся не менее чем в пять раз.

Напомним, что правящая партия Молдовы «Действие и солидарность» (PAS) сразу после победы на выборах в августе 2021-го обещала полностью отменить роуминг с соседней страной, однако этого так и не было сделано, пишет mir24

Еще два межправсоглашения предполагают строительства моста Унгены(Молдова) — Унгены(Румыния) и укрепление моста между Джурджулештами в Молдове и Галаце в Румынии.

Кроме того по итогам заседания подписали совместную декларацию правительств Молдовы и Румынии о консолидации сотрудничества в сфере экономики и инвестиций.

Также по итогам заседания мининфраструктуры Молдовы и минэнергетики Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности. Документ подразумевает общие действия для предотвращения и управления энергетическими кризисами.

Среди других подписанных документов: меморандум в сфере цифровизации, протокол о сотрудничестве минобороны обеих стран в сфере военного образования, протокол сотрудничества минобразования обеих стран на 2022-2026 годы, меморандум минобразования Молдовы и министерства исследований, инноваций и цифровизации Румынии в сфере исследований, развития и инноваций.

Главы МВД обеих стран Анна Ревенко и Лучиан-Николае Боде подписали совместную декларацию о сотрудничестве и план взаимодействия в сфере профильного обучения на этот год.

В завершении министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко и госсекретарь министерства юстиции Румынии Джеордже-Кэтэлин Шербан подписали план действий двух ведомств на 2022-2024 годы.

  • Сегодня, 15:46
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