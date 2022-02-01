Приказом Министерства экономического развития Приднестровья утверждены социальные нормы потребления холодной воды, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по водоснабжению на 2022 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
Социальные нормы потребления холодной воды:
1. Жилые дома с водоразборными колонками:
а) уличными – 40 литров на 1 человека в сутки; б) дворовыми – 45 литров на 1 человека в сутки.
2. Жилые дома с водопроводом без канализации – 50 литров на 1 человека в сутки.
3. Жилые дома:
а) с водопроводом, канализацией, без ванн – 110 литров на 1 человека в сутки; б) с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением – 125 литров на 1 человека в сутки.
4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами:
а) с водонагревателями на твердом топливе – 150 литров на 1 человека в сутки; б) с газовыми водонагревателями – 190 литров на 1 человека в сутки; в) с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки; г) с объёмными электрическими водонагревателями – 150 литров на 1 человека в сутки; д) с быстродействующими электрическими водонагревателями и одноточечным водоразбором – 190 литров на 1 человека в сутки; е) с быстродействующими электрическими водонагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки.
5. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением:
а) оборудованные мойками, умывальниками и душами – 230/85 литров на 1 человека в сутки; б) оборудованные душами и сидячими ваннами – 275/90 литров на 1 человека в сутки; в) оборудованные душами и ваннами длиной от 150 до 170 см – 300/105 литров на 1 человека в сутки; г) при высоте зданий более 12 этажей – 400/115 литров на 1 человека в сутки.
6. Общежития коридорного типа:
а) без душевых – 60 литров на 1 человека в сутки; б) с общими душевыми – 100/60 литров на 1 человека в сутки; в) с общими душевыми, столовыми и прачечными – 140/80 литров на 1 человека в сутки; г) с санузлами во всех жилых блоках – 200/100 литров на 1 человека в сутки.
Социальные нормы потребления электроэнергии на 2022 год
Приказом Министерства экономического развития утверждены социальные нормы потребления электрической энергии, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по снабжению электрической энергией на 2022 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровья.
Социальные нормы потребления электроэнергии:
1. Для одиноко проживающего, пользующегося льготами согласно действующему законодательству – 60 кВт/час на 1 человека в месяц.
2. Для каждого члена семьи, пользующегося льготами согласно действующему законодательству – 45 кВт/час на 1 человека в месяц.
3. Для одиноко проживающего, пользующегося льготами согласно законодательству, проживающего в квартире, доме, общежитии, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами – 120 кВт/час на 1 человека в месяц.
4. Для каждого члена семьи, пользующегося льготами согласно действующему законодательству, проживающему в квартире, доме, общежитии, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами – 85 кВт/час на 1 человека в месяц.
Социальная норма потребления электроэнергии на общедомовые нужды:
1. Для проживающего в многоквартирном жилом доме, не оборудованном лифтовым хозяйством, либо проживающего на первом и втором этаже многоквартирного жилого дома, оборудованном лифтом – 4 кВт/час в месяц на 1 абонента.
2. Для проживающего включительно с третьего по последний этаж в многоквартирном жилом доме, оборудованном лифтом – 8 кВт/час на 1 абонента в месяц.
Примечание:
Для получения льготы по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды, гражданам, имеющим право на льготы в рамках действующего законодательства, необходимо предоставить в адрес организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товарищества собственников жилья, жилищного и жилищно-строительного кооператива заявление о предоставлении льгот по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды.
Данное заявление должно содержать отметку электроснабжающей организации о снижении социальной нормы потребления электрической энергии, учитываемой при предоставлении льготы по оплате за услуги по снабжению электрической энергией, на размер социальной нормы потребления электрической энергии на общедомовые нужды.
Льгота по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды, предоставляется с месяца, следующего за месяцем, в котором представлено заявление о предоставлении льготы по оплате за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды, в адрес организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом (общежитием), товарищества собственников жилья, жилищного и жилищно-строительного кооператива.
Социальные нормы потребления природного газа на 2022 год
Министерством экономического развития утверждены социальные нормы потребления природного газа, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги газоснабжения на 2022 год. Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции ПМР.
Социальные нормы потребления природного газа:
1. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, в том числе и от индивидуального источника теплоснабжения (за исключением газового водонагревателя) на цели пищеприготовления – 8 кубометров на 1 человека в месяц.
2. При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения, в том числе от индивидуального источника теплоснабжения и газового водонагревателя на цели пищеприготовления и подогрев воды – 13 кубометров на 1 человека в месяц.
3. При наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды – 27 куб.м. на 1 чел. в месяц.
4. При наличии автономных (крышных, встроенных) котельных и приборов учета газа на подогрев воды для горячего водоснабжения – 21 кубометр на 1 человека в месяц.
5. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона) – 90 кубометров на 1 человека в месяц.
6. Для целей отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения: при отсутствии приборов учета (в течение года), при наличии приборов учета (в течение отопительного сезона), при наличии автономных (крышных, встроенных) котельных (в течение отопительного сезона) – 5 кубометров на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц.
Примечание:
а) социальная норма отапливаемой природным газом площади жилого помещения составляет 18 квадратных метров на одного человека;
б) неработающему одиноко проживающему пенсионеру по возрасту (прописан (зарегистрирован) один) предоставляется дополнительная социальная норма или дополнительный месячный лимит на цели отопления в отопительный период при наличии приборов учета – 210 кубометров;
в) неработающему одиноко проживающему пенсионеру по возрасту (прописан (зарегистрирован) один), являющимся членом семьи (супруг или супруга, не вступившие в повторный брак, родители) участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, погибших, умерших в плену, пропавших без вести в ходе боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, а так же умерших участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, являющихся инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Приднестровской Молдавской Республики предоставляется дополнительная социальная норма на цели отопления в отопительный период при наличии прибора учёта – 210 кубометров. newspmr.com