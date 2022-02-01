Республика Молдова занимает 50-е место среди 154 государств по уровню использования криптовалют. Это следует из опубликованного отчета компании Chainalysis, который показывает, какие страны в 2021 году были крупнейшими пользователями криптовалют в мире, При этом мы опередили Румынию, расположившуюся на 64 месте, и сильно отстаем от Украины, занимающей 4 строчку, передает point.md ссылаясь на logos.press.md
Первая десятка стран этого достаточно необычного рейтинга выглядит достаточно необычно. На первом месте расположился Вьетнам, далее следуют Индия, Пакистан, Украина, Кения, Нигерия, Венесуэла, США, Того и Аргентина. Из других крупных игроков Китай на 13 позиции, Россия - на 18-й.
По мнению авторов отчета, одна из причин популярности криптовалют во Вьетнаме и других развивающихся странах заключается в том, что они используются в качестве инвестиционного инструмента. Попытка сохранить стоимость своих сбережений, когда местные валюты колеблются, является сильным стимулом для инвестиций в криптовалюту. Это объясняет присутствие на вершине рейтинга также Венесуэлы, Аргентины и Турции.
Замыкают список Каймановы острова, а перед этим государством стоят Бермудские острова, Бруней-Даруссалам и Виргинские острова.
Методология исследования The Global Crypto Adoption Index формируется на основе трех показателей.
Первый - полученная стоимость криптовалюты в сети, оцененная по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения. Метрика оценивает общую криптовалюту, полученную этой страной, и взвешивает ее стоимость в цепочке на основе ППС на душу населения, который является мерой богатства страны на одного жителя. Чем выше отношение полученной стоимости в сети к ППС на душу населения, тем выше рейтинг. А это означает, что если две страны имеют одинаковую полученную стоимость криптовалюты, страна с более низким ППС на душу населения занимает первое место.
Второй показатель - активность отдельных лиц путем измерения количества криптовалюты, перемещаемой в розничных транзакциях на сумму менее $10 000 в криптовалюте.
Третий - объем одноранговой (P2P) торговли, взвешенный по ППС. Объем P2P-торговли составляет значительный процент от всей криптовалютной активности, особенно на развивающихся рынках, поясняют авторы исследования. В этом сегменте лидирующие позиции занимают африканские страны, такие как Нигерия и Кения. Африканские страны были в авангарде внедрения инновационных методов оплаты P2P, таких как мобильные платежи, банковские переводы и связанные с ними варианты цифровых платежей.
Среди развитых стран использование криптовалют получило наибольшее распространение в англоязычных странах – прежде всего в США, но они достаточно популярны также в Великобритании, Канаде, Южной Африке и Австралии. Страны с развивающейся экономикой Индия, Китай и Бразилия также являются крупными пользователями. Тенденцию интенсивного использования в России и Украине Chainalysis связывает с широко распространенным там недоверием к государственным институтам и, возможно, бегством капитала и уклонением от уплаты налогов.
Авторы исследования отмечают, что за последний год внедрение криптовалют во всем мире ускорилось, но причины различаются в зависимости от географического положения.
«Наше исследование показывает, что причины широкого внедрения криптовалют различаются в разных странах и регионах. На развивающихся рынках многие обращаются к ним, чтобы сохранять свои сбережения в случае девальвации валюты и проводить коммерческие транзакции. С другой стороны, в Северной Америке, Западной Европе и Восточной Азии развитие в прошлом году было в значительной степени обусловлено институциональными инвестициями», - отмечается в отчете.
Самое большое падение в рейтинге за год произошло в США и Китае. В 2020 году Китай занял четвертое, а США – шестое место. Основная причина падения обоих государств заключается в том, что их рейтинг по объему P2P-торговли для интернет-пользователей резко упал — Китай опустился с 53-го места в этом компоненте на 155-е, а США с 16-го на 109-е.
Центральная, Северная и Западная Европа - это регион с крупнейшей криптовалютной экономикой в мире, который за последний год получил криптовалют на сумму более $1 трлн, что составляет 25% мировой активности.
Восточная Европа занимает пятое место среди проанализированных регионов по величине криптовалютной экономики, получив криптовалюты на сумму около $422 млрд в период с июля 2020 года по июнь 2021 года, что, хотя и является высоким показателем, примерно соответствует росту в других регионах. В целом на Восточную Европу приходилось 11,8% всей торговой активности криптовалюты за исследуемый период времени.
Украина в рейтинге 2020 года занимала первое место в мире, а Россия второе. В обоих случаях причиной дауншифтинга стало снижение объема транзакций на P2P-платформе, одном из трех составляющих показателей анализа. Позицию Молдовы в рейтинге 2020 года авторы отчета не указывают.
У нас Национальный банк Молдовы предупреждает пользователей платежных сервисов о том, что виртуальные валюты и связанные с ними способы обмена до сих пор не подлежат регулированию на территории Республики Молдова. НБМ высказался по этому поводу еще в июле 2017 года и с тех пор, насколько нам известно, никаких регулирующих действий более не предпринимал. В 2019 году минфин Молдовы даже высказал мнение о том, что «криптовалюта может угрожать национальной безопасности страны».
Обналичить криптовалюты в Молдове нельзя (в том числе и через банкоматы), равно как и расплачиваться ими в торговых точках. Хотя попытки внедрить подобное были, особенно в 2017-2018 гг.
Тогда же в стране была создана Национальная ассоциация криптовалют и blockchain и первая (и пока последняя) молдавская криптобиржа Drachmae Market. Но развития эти начинания не получили, и говорить об их реальном влиянии на рынок практически не приходится.
«Торговля (покупка/продажа) криптовалют не регулируется законодательством Республики Молдова и не лицензируется/не контролируется НБМ», - сообщили в компании Bpay SRL (система онлайн-платежей Bpay), которая пыталась в те годы организовать подобные транзакции.
Тем не менее, при желании в настоящее время можно завести себе электронный кошелек, и на международных биржах прикупить себе криптовалюты с помощью банковских карт молдавских банков или кошелька Bpay через систему денежных переводов XooCash, например.
При этом в Государственной налоговой службе Молдовы утверждают, что, несмотря на то, что Налоговый кодекс не регулирует транзакции с виртуальными валютами, физические лица обязаны декларировать все доходы, полученные, в том числе, от финансовой и инвестиционной деятельности в стране или за рубежом. Криптовалюта может быть капитальным активом, и в случае его прироста нужно платить подоходный налог в размере 12%. Кроме того, владельцы криптовалют обязаны предоставлять властям данные обо всех осуществляемых транзакциях в рамках Закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
То есть, усилия для пользования криптовалютой необходимо приложить довольно существенные, хотя выгода при этом сомнительная, а проблемы в случае чего – бесспорные и совсем немаленькие.
Поэтому, скорее всего, в первую треть рассматриваемого рейтинга Молдова вошла за счет Приднестровья, где добычу криптовалют легализовали в 2018 году. Там принят профильный Закон о развитии информационных технологий. Для «майнингових инвесторов» Приднестровье создало условия: дала дополнительную скидку в 40% на электроэнергию и освободила от уплаты налогов за импорт оборудования.
Основные инвесторы в этой индустрии Приднестровья, как сообщают владельцы приднестровского майнинг-отеля, из Германии. Там криптовалюты легальны, и полученные за счет майнинга на Левом берегу Днестра биткоины можно без проблем обменять на наличные в немецких банках.