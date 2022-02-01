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В МИД России заявили о «накачке» Украины вооружением

В МИД России заявили о «накачке» Украины вооружением

Захарова заявила, что США и Великобритания знают о готовящихся силовых акциях на Украине

Россия из «накачки» Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ей слова приводятся на сайте ведомства.

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине — чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами — мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях», — отметила Захарова.

Она добавила, что Россия на этом фоне приняла решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине.
  • Сегодня, 10:38
  • DTV
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