Захарова заявила, что США и Великобритания знают о готовящихся силовых акциях на Украине
Россия из «накачки» Западом Украины вооружениями и инструкторами делает вывод, что США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ей слова приводятся на сайте ведомства.
«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине — чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами — мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях», — отметила Захарова.
Она добавила, что Россия на этом фоне приняла решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине.