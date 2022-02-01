Согласно данным государственной службы статистики ПМР, наибольший вклад в сводный индекс потребительских цен внесла инфляция на рынке продовольственных товаров, сложившаяся на уровне 2,62%.
В январе наиболее заметно подорожали овощи (+19%) и картофель (+6,6%). Кроме этого, несколько выросли средние цены на рыбу и морепродукты, молоко и молочную продукцию, сыр, хлеб и хлебобулочные изделия.
В непродовольственном сегменте нужно отметить рост стоимости табачных изделий (+3%) и топлива (+2%). Продолжали в январе дорожать и стройматериалы (+1,1%).
Рост стоимости топлива происходит на фоне рекордно высоких цен на нефть, превысивших в конце января планку в $90 за баррель. Это рекордный уровень за последние 7 с лишним лет.
Наименьшее инфляционное давление в Приднестровье сохраняется в секторе услуг. Здесь определяющую роль продолжают играть стабильные тарифы на коммуналку.
Если говорить об уровне потребительской инфляции в Молдове, то он по-прежнему вдвое выше, чем в Приднестровье (2,77% по итогам января). В соседней Украине показатель инфляции составил в прошлом месяце 1,3%. novostipmr.com