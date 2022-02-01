Dnestr.TV

 
0

Уровень инфляции в Приднестровье в январе составил 1,33%

Уровень инфляции в Приднестровье в январе составил 1,33%

Согласно данным государственной службы статистики ПМР, наибольший вклад в сводный индекс потребительских цен внесла инфляция на рынке продовольственных товаров, сложившаяся на уровне 2,62%.

В январе наиболее заметно подорожали овощи (+19%) и картофель (+6,6%). Кроме этого, несколько выросли средние цены на рыбу и морепродукты, молоко и молочную продукцию, сыр, хлеб и хлебобулочные изделия.

В непродовольственном сегменте нужно отметить рост стоимости табачных изделий (+3%) и топлива (+2%). Продолжали в январе дорожать и стройматериалы (+1,1%).

Рост стоимости топлива происходит на фоне рекордно высоких цен на нефть, превысивших в конце января планку в $90 за баррель. Это рекордный уровень за последние 7 с лишним лет.

Наименьшее инфляционное давление в Приднестровье сохраняется в секторе услуг. Здесь определяющую роль продолжают играть стабильные тарифы на коммуналку.

Если говорить об уровне потребительской инфляции в Молдове, то он по-прежнему вдвое выше, чем в Приднестровье (2,77% по итогам января). В соседней Украине показатель инфляции составил в прошлом месяце 1,3%.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • Во Франции вакцинацию приравняли к самоубийству
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
  • Ранние браки: бремя ромских женщин

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • Во Франции вакцинацию приравняли к самоубийству
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна