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В Бендерах сгорел автомобиль
Ночью 11 февраля, около трёх часов, жители одной из пятиэтажек в центре города проснулись от зарева за окном.
Оказалось, во дворе дома объят пламенем один из припаркованных автомобилей. О происшествии сообщили в милицию и пожарную, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Бригада СВПЧ-2 прибыла на место оперативно. Огонь сбили за несколько минут. И, главное, не дали пламени перекинуться на припаркованные рядом автомобили.
Однако Toyota Camry почти полностью сгорела: моторный отсек, лобовое стекло, салон и панель управления - всё не подлежит восстановлению.
Владелец автомобиля подсчитывает ущерб.
Инспектор Госпожнадзора проводит проверку и устанавливает причину возгорания.
mvdpmr.org
- Сегодня, 10:45
- DTV
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