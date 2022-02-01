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В Бендерах сгорел автомобиль

В Бендерах сгорел автомобиль

Ночью 11 февраля, около трёх часов, жители одной из пятиэтажек в центре города проснулись от зарева за окном.

Оказалось, во дворе дома объят пламенем один из припаркованных автомобилей. О происшествии сообщили в милицию и пожарную, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Бригада СВПЧ-2 прибыла на место оперативно. Огонь сбили за несколько минут. И, главное, не дали пламени перекинуться на припаркованные рядом автомобили.

Однако Toyota Camry почти полностью сгорела: моторный отсек, лобовое стекло, салон и панель управления - всё не подлежит восстановлению.

Владелец автомобиля подсчитывает ущерб.

Инспектор Госпожнадзора проводит проверку и устанавливает причину возгорания.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:45
  • DTV
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