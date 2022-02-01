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Мир накрыла эпидемия одиночества

Мир накрыла эпидемия одиночества

Все больше людей на протяжении большей части времени чувствуют себя одинокими, выяснили ученые.

Группа австралийских ученых под руководством Сиднейского университета поделилась результатами обширного исследования о проблемных уровнях одиночества, с которым сталкиваются люди по всему миру. Исследование охватывает 113 стран за период с 2000 по 2019 годы.

Данные показывают, что одиночество не только влияет на психическое здоровье и благополучие, но также связано с целым рядом проблем с физическим здоровьем и даже ранней смертью, передает nat-geo.ru.

Недавняя оценка американских исследователей предполагает, что одна треть населения в промышленно развитых странах регулярно испытывает одиночество, и каждый двенадцатый человек чувствует себя одиноким на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но до сих пор было неясно, насколько широко одиночество распространено в глобальном масштабе.

Поэтому ученые решили обобщить данные по всему миру, чтобы оценить масштабы и серьезность проблемы. В общей сложности они проанализировали данные по подросткам (12–17 лет) в 77 странах или территориях, молодым людям (18–29 лет) в 30 странах, взрослым людям среднего возраста (30–59 лет) в 32 странах и пожилым людям (60 лет и старше) в 40 странах.

«Принято считать, что примерно 1 из 12 человек испытывает одиночество на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако источник таких данных неясен, и исследователи так и не установили, насколько широко распространено одиночество в глобальном масштабе. Вот почему мы были заинтересованы в проведении такого обзора», – Мелоди Дин, соавтор исследования из Сиднейского университета.

Охват данных был заметно выше в странах с высоким уровнем дохода (особенно в Европе) по сравнению со странами с низким и средним уровнем дохода. Всего в метаанализ было включено 212 оценок по 106 странам из 24 исследований.

Для подростков совокупная распространенность одиночества варьировалась от 9,2% в Юго-Восточной Азии до 14,4% в регионе Восточного Средиземноморья. Для взрослых метаанализ проводился только для европейского региона, и для всех возрастных групп была обнаружена постоянная географическая закономерность.

Где люди одиноки больше всего?

Самая низкая распространенность одиночества наблюдалась в странах Северной Европы (2,9 % для молодых людей, 2,7 % для взрослых среднего возраста и 5,2 % для пожилых людей), а самая высокая – в странах Восточной Европы (7,5 % для молодых людей, 9,6% для взрослых среднего возраста и 21,3% для пожилых людей).

Ученые отмечают, что никогда еще исследования, связанные с проблемой одиночества, не носили столь важный характер. Обзор не включал данные после начала пандемии COVID-19, но исследователи уверены, что меры социальной изоляции привели к повышению уровня одиночества, что вызвало волну депрессии, злоупотребления алкоголем и наркотиками, а также побудили людей к действиям насильственного характера и суицидальному поведению.

«Данные переписи населения США показали, что сегодня одиноких людей молодого и среднего возраста больше, чем в предыдущие годы. Но в европейском обзоре кажется, что пожилые люди старше 60 лет чаще всего страдают от чувства острого одиночества. Разные результаты в разных странах позволяют предположить, что возрастная модель одиночества может зависеть от контекста, но нам нужно больше данных, чтобы сказать наверняка», – пишут исследователи.

Ученые отмечают, что пандемия развеяла миф о том, что одиночество – это в основном проблема пожилых людей. Они уверены, что меры общественного здравоохранения теперь должны учитывать это.

Раньше ученые выяснили, что чувство одиночества бывает заложено в ДНК.
nat-geo.ru
  • Сегодня, 20:09
  • DTV
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