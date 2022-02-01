В ведомстве сообщили, что подводная лодка типа Virginia проигнорировала требование покинуть территориальные воды РФ и ушла после применения "соответствующих средств"
Американская атомная подлодка (АПЛ) проигнорировала требование покинуть российские территориальные воды и ушла после применения "соответствующих средств". Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.
"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что 12 февраля в 10:40 мск в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды в районе проведения планового учения сил ТОФ была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее экипажу в режиме звукоподводной связи на русском и английским языках передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны экипаж подлодки США проигнорировал.
Отряд кораблей ТОФ продолжает плановые учения, в том числе проводит контроль подводной среды, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса Virginia находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 тонн, средняя скорость - более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Военному атташе США предъявили ноту из-за ситуации с подлодкой в водах РФ у Курил
Как сообщили в Минобороны РФ, действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права Военному атташе США предъявлена нота из-за ситуации с американской атомной подлодкой в водах РФ у Курильской гряды. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота", - говорится в сообщении.
Представителю Минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права. Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
"В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении.
Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации.