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В Йемене боевики похитили сотрудников ООН

В Йемене боевики похитили сотрудников ООН

Шесть сотрудников ООН похищены неизвестными боевиками на юге Йемена, передает местное агентство Yemen Press Agency (YPA) со ссылкой на источники.

«Согласно местным источникам, шесть сотрудников ООН, среди них один болгарин и пять йеменцев, были похищены неизвестными боевиками в провинции Абьян», — передает агентство.

По данным источников агентства, боевики увезли сотрудников ООН на машине в неизвестном направлении, пишет eadaily.com.

Как передает китайское агентство Синьхуа, Рассел Гики, старший советник по коммуникации координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене, заявил, что сотрудники ООН были похищены по дороге в город Аден после завершения своей работы.

«ООН находится в тесном контакте с властями с целью обеспечения их (сотрудников ООН) освобождения», — заявил Гики.
Агентство YPA передает, что в прошлом году неправительственная организация «Международный комитет спасения» (International Rescue Committee) объявила о приостановке своей гуманитарной деятельности в йеменской провинции Абьян после того, как две машины организации были разграблены неизвестными боевиками.

eadaily.com
  • Сегодня, 06:46
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