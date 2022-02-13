Шесть сотрудников ООН похищены неизвестными боевиками на юге Йемена, передает местное агентство Yemen Press Agency (YPA) со ссылкой на источники.
«Согласно местным источникам, шесть сотрудников ООН, среди них один болгарин и пять йеменцев, были похищены неизвестными боевиками в провинции Абьян», — передает агентство.
По данным источников агентства, боевики увезли сотрудников ООН на машине в неизвестном направлении, пишет eadaily.com.
Как передает китайское агентство Синьхуа, Рассел Гики, старший советник по коммуникации координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене, заявил, что сотрудники ООН были похищены по дороге в город Аден после завершения своей работы.
«ООН находится в тесном контакте с властями с целью обеспечения их (сотрудников ООН) освобождения», — заявил Гики. Агентство YPA передает, что в прошлом году неправительственная организация «Международный комитет спасения» (International Rescue Committee) объявила о приостановке своей гуманитарной деятельности в йеменской провинции Абьян после того, как две машины организации были разграблены неизвестными боевиками.