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В Гарварде создали биогибридную рыбу из клеток сердца человека

В Гарварде создали биогибридную рыбу из клеток сердца человека

Ученые из Гарвардского университета из бумаги, гидрогеля и человеческого сердца собрали роботизированную биогибридную рыбу. Она абсолютно автономна. Об этом пишет издание Science.

Рыбка весит всего 25 миллиграммов.Живые клетки в ней воссоздают мышечные сокращения человеческого сердца, таким образом она может плавать. Робот имитирует движения рыбки Данио, пишет mk.ru.

После серии опытов ученые выяснили, что биохимическая рыбка может находиться в автономном режиме 108 дней. По их предположению, технология может стать основой для создания сложных биомеханических устройств.

Кроме того исследователи уверены, что робот позволит разобраться в механизме работы человеческого сердца.

  • Сегодня, 06:57
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