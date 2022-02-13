Ученые из Гарвардского университета из бумаги, гидрогеля и человеческого сердца собрали роботизированную биогибридную рыбу. Она абсолютно автономна. Об этом пишет издание Science.
Рыбка весит всего 25 миллиграммов.Живые клетки в ней воссоздают мышечные сокращения человеческого сердца, таким образом она может плавать. Робот имитирует движения рыбки Данио, пишет mk.ru.
После серии опытов ученые выяснили, что биохимическая рыбка может находиться в автономном режиме 108 дней. По их предположению, технология может стать основой для создания сложных биомеханических устройств.
Кроме того исследователи уверены, что робот позволит разобраться в механизме работы человеческого сердца.