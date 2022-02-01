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Как будем платить за услуги ЖКХ в 2022 г.

Как будем платить за услуги ЖКХ в 2022 г.

Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждены социальные нормы потребления горячей воды, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере на 2022 год.
Документ прошел процедуру согласования в Министерстве финансов, Министерстве по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 8 февраля 2022 года, сообщает NewsPMR.Com

Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за наём жилого помещения

1. На на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 квадратных метров.

2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.

3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.

Социальная норма площади жилого помещения, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по содержанию и ремонту жилфонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, в том числе техническое обслуживание сетей системы холодного водоснабжения и канализации

1. На одного члена семьи, состоящей из трех и более – 18 квадратных метров.

2. На семью из двух человек – 42 квадратных метра.

3. На одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра.

Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по сбору и вывозу твердых отходов

1. В жилых домах государственного жилищного фонда, (в том числе ведомственного), муниципального жилищного фонда (в том числе ведомственного) и смешанного жилищного фонда:

- при отборе пищевых отходов – 0,083 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов – 0,089 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Тирасполь – 0,115 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Бендеры – 0,113 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Рыбница – 0,111 кубометров на 1 человека в месяц.

- без отбора пищевых отходов в г. Дубоссары – 0,108 кубометров на 1 человека в месяц.

2. В частном жилищном фонде – 0,166 кубометров на 1 человека в месяц.

Социальные нормы, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

1. Жилые дома с водопользованием из уличных или дворовых водозаборных колонок – 0,43 кубометров на 1 человека в месяц.

2. Жилые дома с централизованным водоснабжением, газоснабжением, оборудованные унитазами и мойками, без ванн – 3,8 кубометров на 1 человека в месяц.

3. Жилые дома с централизованным водоснабжением, газоснабжением, оборудованные унитазами, мойками, умывальниками и ваннами – 7,6 кубометров на 1 человека в месяц.

4. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, объемными электрическими водонагревателями и мойками, без ванн – 2,28 кубометров на 1 человека в месяц.

5. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, объемными электрическими водонагревателями, мойками, умывальниками и ваннами – 4,56 кубометров на 1 человека в месяц.

6. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, быстродействующими электрическими водонагревателями, мойками и ваннами – 5,776 кубометров на 1 человека в месяц.

7. Жилые дома с централизованным водоснабжением, оборудованные унитазами, быстродействующими электрическими водонагревателями, мойками, умывальниками и ваннами – 7,6 кубометров на 1 человека в месяц.

Социальная норма, учитываемая при предоставлении населению льгот по оплате за услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда:

1. г. Тирасполь и г. Днестровск – 17,65 рубля на 1 человека в месяц.

2. г. Бендеры – 18,10 рубля на 1 человека в месяц.

3. Слободзейский район и г. Слободзея – 17,65 рубля на 1 человека в месяц.

4. г. Григориополь – 17,65 рубля на 1 человека в месяц.

5. г. Рыбница – 16,50 рубля на 1 человека в месяц.

Источник: NewsPMR.Com

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