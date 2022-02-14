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Олимпиада в Пекине : награждение фигуристов состоится после завершения дела Валиевой

Олимпиада в Пекине : награждение фигуристов состоится после завершения дела Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Международный олимпийский комитет проведет достойную церемонию награждения, как только будет завершено дело госпожи Валиевой», — говорится в заявлении.

Напомним, победителем турнира стала сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева. Церемония награждения была отложена из-за того, что в допинг-пробе 15-летней спортсменки, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе, сообщает gazeta.ru

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательства в рамках дела фигуристки Камилы Валиевой.

Из-за санкций WADA российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
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