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В Молдове потребовали отставки министра окружающей среды

В Молдове потребовали отставки министра окружающей среды

Представители Зеленой экологической партии вышли на акцию протеста 14 февраля . Они недовольны поправками к закону об охране окружающей среды, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове. В связи с этим активисты партии потребовали отставки министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу, сообщает sputnik.md

"Зеленая экологическая партия просит премьер-министра Наталью Гавилицу рассмотреть возможность отставки Юлианы Кантараджиу, а также госсекретарей. Министр и госсекретари должны быть заменены другими людьми, которые будут заботиться об окружающей среде", – заявил председатель партии Анатолие Прохницки.

Протестующие зачитали открытое письмо в адрес Гаврилицы и заявили, что отправят его в этот же день в Государственную канцелярию.
"Вместо того чтобы проводить политику чистой окружающей среды, они, наоборот, дают положительные заключения разрешению сжигания шин, отходов, импорта металлолома для Рыбницкого металлургического завода. Мы всегда выступали за профессионализм и справедливость в государственных учреждениях", – заявил Прохницкий.

Ранее sputnik.md сообщал о том, какое мнение высказал народный адвокат.

Народный защитник прав ребенка Майя Бэнэреску выразила беспокойство в связи с изменениями в законодательстве, которые разрешают сжигание использованных шин.

Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску считает, что голосование по поправке, которая разрешает высокотемпературное сжигание старых шин на фоне отсутствия исследований о влиянии этих действий на окружающую среду и на здоровье населения, преждевременно. Об этом она заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Мы приветствуем намерение нынешнего правительства бороться с отходами и найти возможность их уничтожения. Однако сжигание использованных шин ухудшит состояние окружающей среды в Республике Молдова. Предложенная поправка не была согласована с общественностью, также не проводилась превентивная экспертиза влияния на почву, воду и воздух, что является нарушением законодательного процесса", – пояснила Бэнэреску.

В то же время народный адвокат по правам ребенка считает, что это изменение может нанести ущерб конституционному праву человека на жизнь в здоровой окружающей среде.

"Должны быть проведены общественные консультации с участием представителей гражданского общества, чтобы оценить риски таких изменений. Вместо сжигания шин есть другие современные, более безобидные методы. Мы обратились в парламент с рекомендацией воздержаться от голосования по этим изменениям во втором чтении", – сказала Бэнэреску.


Напомним, депутаты парламента Молдовы проголосовали в декабре в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.
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