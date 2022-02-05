Представители Зеленой экологической партии вышли на акцию протеста 14 февраля . Они недовольны поправками к закону об охране окружающей среды, которые снимут запрет на сжигание использованных автомобильных шин в Молдове. В связи с этим активисты партии потребовали отставки министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу, сообщает sputnik.md
"Зеленая экологическая партия просит премьер-министра Наталью Гавилицу рассмотреть возможность отставки Юлианы Кантараджиу, а также госсекретарей. Министр и госсекретари должны быть заменены другими людьми, которые будут заботиться об окружающей среде", – заявил председатель партии Анатолие Прохницки.
Протестующие зачитали открытое письмо в адрес Гаврилицы и заявили, что отправят его в этот же день в Государственную канцелярию. "Вместо того чтобы проводить политику чистой окружающей среды, они, наоборот, дают положительные заключения разрешению сжигания шин, отходов, импорта металлолома для Рыбницкого металлургического завода. Мы всегда выступали за профессионализм и справедливость в государственных учреждениях", – заявил Прохницкий.
Ранее sputnik.md сообщал о том, какое мнение высказал народный адвокат.
Народный защитник прав ребенка Майя Бэнэреску выразила беспокойство в связи с изменениями в законодательстве, которые разрешают сжигание использованных шин.
Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску считает, что голосование по поправке, которая разрешает высокотемпературное сжигание старых шин на фоне отсутствия исследований о влиянии этих действий на окружающую среду и на здоровье населения, преждевременно. Об этом она заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"Мы приветствуем намерение нынешнего правительства бороться с отходами и найти возможность их уничтожения. Однако сжигание использованных шин ухудшит состояние окружающей среды в Республике Молдова. Предложенная поправка не была согласована с общественностью, также не проводилась превентивная экспертиза влияния на почву, воду и воздух, что является нарушением законодательного процесса", – пояснила Бэнэреску.
В то же время народный адвокат по правам ребенка считает, что это изменение может нанести ущерб конституционному праву человека на жизнь в здоровой окружающей среде.
"Должны быть проведены общественные консультации с участием представителей гражданского общества, чтобы оценить риски таких изменений. Вместо сжигания шин есть другие современные, более безобидные методы. Мы обратились в парламент с рекомендацией воздержаться от голосования по этим изменениям во втором чтении", – сказала Бэнэреску.
Напомним, депутаты парламента Молдовы проголосовали в декабре в первом чтении за пакет поправок к Закону об охране окружающей среды и Закону об отходах. Поправки, среди прочего, касаются исключения запрета на сжигание использованных автомобильных шин с целью их утилизации и выработки энергии.