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Песков заявил, что Путин готов к переговорам по вопросам безопасности

Песков заявил, что Путин готов к переговорам по вопросам безопасности

Пресс-секретарь президента РФ назвал Украину лишь частью гораздо большей проблемы гарантий безопасности для России
Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телекомпании CNN, передает ТАСС.

"Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина - лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

При этом в конце прошлого года Москва выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Москва ожидает отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений. Стороны провели несколько раундов переговоров в различных форматах, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул беспочвенность заявлений о якобы возможном нападении России на Украину. Однако о каких-либо договоренностях пока не было объявлено.
tass.ru
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