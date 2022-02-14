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В Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах

В Молдове вернулись к системе цветовых кодов в районах

В Молдове вернутся к определению цветовых кодов в районах, муниципиях, территориальных образованиях в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Такое решение было принято в понедельник на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья РМ (НЧКОЗ).

Такие изменения вступят в силу с 16 февраля 2022 года. Таким образом, аннулируется постановление комиссии от 22 января 2022 и года и решено вернуться к решению от 22 сентября 2021 года с незначительными изменениями, передает sputnik.md.

Цветовой код будет присваивать Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ). Затем Территориальные комиссии в течение 24 часов должны собраться и ввести соответствующие коду опасности ограничения.

Такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19 на 40%, а смертности на 38,8%.

Как говорится в документе НЧКОЗ, в Молдове штамм "омикрон" составляет 62% от зарегистрированных новых случаев.

Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применялось с 22 сентября 2021 года на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю. Из-за серьезного роста случаев в стране с 20 января в Молдове было приостановлено действие этого постановления и введен "красный код".

С 16 февраля в республике вновь вернутся к системе введения ограничений территориальными комиссиями на основе заболеваемости в районах:

"зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;

"желтый код" – 50-99 случаев;

"оранжевый код" – 100-249 случаев;

"красный код" – более 250 случаев.
sputnik.md
  • Сегодня, 06:44
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