Каждый год осенью в республике сеют примерно 100 тысяч гектаров.
«В прошлом году под урожай 2022 года было посеяно 72 тысячи га озимой пшеницы, 7 тысяч – ячменя, остальное – рапс. Озимый рапс посеяли раньше - в августе, большая часть – в оптимальные сроки, благодаря чему получены всходы. По тем посевам, которые сделали в сентябре, ситуация неблагоприятная. Из-за отсутствия осадков всходы на этих площадях очень слабые, сложно переносят зиму и низкие температуры, потому что не накопили пластических веществ и сахаров. Около 60% посевов рапса в хорошем и удовлетворительном состоянии, 30-35% – изреженные или недостаточно развитые», – рассказал ИА «Новости Приднестровья» первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул.
По озимой пшенице ситуация схожа. Тут сроки посевной кампании сильно растянулись: начали в сентябре, а завершили в начале декабря. Из-за отсутствия влаги в почве многие хозяйства не хотели рисковать и ждали более благоприятных условий.
«К сожалению, благоприятной ситуации по осадкам для озимой пшеницы и ячменя осенью 2021 года не сложилось, поэтому часть посевов не взошла. Мы проводили обследование в декабре, январе и сейчас, в феврале. Ситуация практически такая же: около 30% посевов не имеют всходов, особенно это характерно для Каменского и Слободзейского районов (самого северного и самого южного). В Рыбницком и Дубоссарском районах ситуация более благоприятная, там прошли осадки и таких площадей меньше», – говорят в Минсельхозприроды.
Сейчас содержание влаги в метровом слое почвы колеблется от 100 до 150 мм при нормативных 180-200 (это оптимальный вариант) и 150 мм (минимум для возобновления вегетации растений). Если сравнивать с ситуацией 2-годичной давности, то тогда ситуация по влагообеспеченности была катастрофической и осенью, и зимой, и летом. Сейчас положение дел всё же чуть лучше.
Весна ещё только на подходе, а аграрии уже вовсю готовятся к началу весенне-полевых работ. Во многих хозяйствах проводят подкормку там, где всходы яровых в достаточно хорошем состоянии и густые.
«По остальным площадям они готовы к 2 вариантам развития событий: в случае если будут осадки, возобновление вегетации и густота будет достаточной, проводить подкормку. Если густота будет слабой, потребуется пересев яровыми культурами. Обычно возобновление вегетации идёт в середине марта, к этому моменту состояние озимых уже можно оценить или визуально, или лабораторно, если в этом есть необходимость. А посев ранних яровых культур производят в последней декаде марте и начале апреля, поздние – можно вообще до мая», – отмечает Олег Дилигул.
Прошлая осень оказалась достаточно сухой, зимой выпало немного дождей и снега – примерно 40-45 мм. Это несколько ниже нормы, а с учётом дефицита осенней влаги недостаточно для обеспечения вегетационного периода. Аграрии надеются, что весной природа будут более щедрой на дожди.
Помимо зерновых, специалисты Минсельхозприроды также проанализировали состояние многолетних насаждений.
«Это плодовые, ягодные, косточковые культуры и виноградник. Проводили обследование состояния плодовых почек у них – они на уровне средних многолетних данных, повреждений не наблюдается. Так что можно сказать, что они в удовлетворительном состоянии», – сказал первый заместитель министра. novostipmr.com