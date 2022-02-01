В нынешнем году местный бюджет вновь остается дотационным и социально ориентированным. Большая часть расходов будет направлена на финансирование социально-защищенных статей. Это выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий, а также оплата питания и медикаментов.
Доходы — немногим более 236 миллионов рублей, расходы – 308 миллионов. Основные средства направили на финансирование социально защищённых статей: зарплаты, пособия, питание и медикаменты. То, что необходимо финансировать в первую очередь. Над проектом главного документа года работали совместно, передает bendery.tv.
«Проект бюджета рассматривался неоднократно на комиссии по бюджету совместно с госадминистрацией. К сожалению, бюджет у нас дефицитный в 2022 году. Однако предусмотрены дотации и субсидии из республиканского бюджета. Благодаря этому бюджет сбалансирован. И все социальные обязательства будут выполнены», — отметил председатель постоянной комиссии городского Совета по экономическому развитию и бюджету Андрей Рудейчук.
Несмотря на дефицит средств, в городе продолжат реализацию целевых бюджетных фондов. Фонд социального развития города, а это 500 тысяч рублей, направят на поддержку работы учреждений народного образования, управления по организации питания, здравоохранения, культуры и спорта, часть – на благоустройство территорий. В такой же сумме утвердили Фонд экономического развития Бендер. Приняли Программы по всем направлениям развития города. Многие из них реализовывались и в прошлом году.
«Была плодотворная работа, непростая работа городского Совета вместе с госадминистрацией. Были приняты все адресные программы в основных своих показателях для того, чтобы мунициальные предприятия могли работать, была определена определенная адресность для начала работы. Экологическая программа была принята. Ну и параллельно с этим поднимались вопросы по текущей жизнедеятельности города», — сказал председатель городского Совета народных депутатов города Бендеры Юрий Кара.
На капремонт жилфонда, объектов социально- культурного назначения и благоустройство городских территорий направят около 8 миллионов рублей. В рамках фонда капвложений продолжат благоустраивать городской пляж и улицу Советскую. Больше 55 тысяч освоят в рамках программы «Равные возможности», адаптируют сразу 4 городских объекта для пожилых и маломобильных граждан, людей с инвалидностью. Продолжат модернизацию пищеблоков в детских садах и школах. На эти цели предусмотрено около 269 тысяч. За счет субсидий из Дорожного фонда продолжат ремонт городских дорог. Около 18 с половиной миллионов рублей направят на эти цели. Почти 700 тысяч — на строительство и реконструкцию остановочных пунктов.
«В рамках принятия бюджета и адресных программ в первую очередь обратили внимание на необходимость выполнения работ по ремонту улицы Крянгэ. У нас дорога находится в жутком состоянии. Мы пустили троллейбусы, чтобы сохранить подвижной состав, будет ремонтироваться эта улица и будет наконец-то обустроен нормальный тротуар, которого фактически вдоль этой улицы нет. Учитывая, что было открыто кладбище Борисовское-2, мы улучшаем инфраструктуру непосредственно для удобства горожан», — отметил председатель городского Совета.
Ремонт коснется и улицы Пионерской. К слову, дороги республиканского значения Кишиневского, Каушанского и Тираспольского направления переданы из муниципальной собственности в республиканскую. Средства на их ремонт теперь будет выделять республика. В условиях дефицита местного бюджета решение важное и своевременное. Есть еще один важный результат совместной работы городских властей. В этом году удалось получить поддержку в выделении средств на ремонт объекта культурно-исторического наследия Бендер — дачи Флеммера.