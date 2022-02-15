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Госдеп США рекомендовал американцам не посещать Молдову

Госдеп США рекомендовал американцам не посещать Молдову

Гражданам США не рекомендуется посещать Молдову, также гражданам США, находящимся в Приднестровье, следует незамедлительно покинуть регион – говорится в сообщении Госдепа США.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США.

"Не посещайте Молдову из-за COVID-19 и необычного наращивания российской военной активности вокруг Украины, также неразрешенного конфликта между регионом Приднестровья и центральными властями Молдовы; гражданам США, находящимся в Приднестровье, следует незамедлительно покинуть регион" – говорится в сообщении Госдепа США, передает sputnik.md.

Госдеп США рекомендовал американцам не посещать Молдову

Госдеп также сообщил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) присвоил Молдове четвертый уровень опасности в связи с распространением коронавируса, что указывает на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
sputnik.md
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