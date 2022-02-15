Госдума проголосовала за немедленное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, выбрав вариант не "Единой России", внесенный накануне, а более жесткий проект КПРФ, предложенный еще в январе на фоне резкого обострения кризиса вокруг Украины, сообщает BBC News
Документ КПРФ предполагал немедленное направление президенту обращения о необходимости признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а проект "Единой России" предусматривает проведение консультаций с МИД.
Вариант "Единой России" предусматривал, что обращение будет обращено не напрямую к Путину - его планировалось направить для дополнительных консультаций в МИД России.
Оба варианта обсуждались больше часа. Коммунисты предлагали не перекладывать ответственность на МИД и помочь Путину в дипломатическом противостоянии с Западом (трансляция велась на сайте Госдумы). При всем уважении к министру Сергею Лаврову и другим сотрудникам министерства, депутаты могут сами принять решение о необходимости поставить перед Путиным такой вопрос, следовало из логики КПРФ.
Затем два проекта обращений о признании ДНР и ЛНР были поставлены на рейтинговое голосование. И неожиданно проект коммунистов набрал больше голосов "за" - 351 против 310.
Голосование в Думе состоялось в тот момент, когда Лавров и министр обороны Сергей Шойгу делали заявления о необходимости дипломатии и частичном завершении учений, что было воспринято экспертами и рынками как сигнал к смягчению геополитической ситуации.
В понедельник "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы своей проект постановления, в котором предлагается направить обращение о необходимости признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. Аналогичный проект в январе внесла в Госдуму фракция компартии. Авторами проекта обращения "Единой России" стали депутаты Виктор Водолацкий и Артем Туров.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил накануне, что на пленарном заседании оба проекта будут обсуждаться на альтернативной основе. "Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов", - писал Володин в своем телеграм-канале.
После голосования он сказал, что обращение к Путину будет "подписано незамедлительно" и направлено главе государства.
"Это отложенное решение, вроде такого дамоклова меча, который может в любой момент упасть и приземлиться, - оценивал проект "Единой России" политолог Алексей Макаркин в беседе с Би-би-си. - У коммунистов там все оперативно, однозначно, жестко, а здесь более сложная конструкция, которая оставляет возможность для разных вариантов и для маневра власти".
Политолог Михаил Виноградов предположил, что выбор жесткого варианта КПРФ можно объяснить так: "Если есть настрой российской власти в обмен на деэскалацию объявить тихонечко о признании ДНР и ЛНР, то российская власть получила повод для этого. Если это пока нецелесообразно, то предложение Думы можно спокойно проигнорировать"-пишет BBC News
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму свой проект постановления по вопросу признания ЛНР и ДНР еще 19 января. В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".
По мнению коммунистов, признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет "обоснованным и морально оправданным" и создаст основания для их защиты от внешних угроз.
"Признали Южную Осетию - никто не стреляет, признали Абхазию - никто не стреляет, признали Приднестровье - никто не стреляет. Поэтому решение нормальное", - комментировал проект лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальных решений о возможном признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР пока не принималось. В настоящее время у властей нет четкой позиции на счет условий, при которых Москва может признать республики- сообщает Lenta.ru
обновлено в 15:00
В Раде потребовали ввести санкции против депутатов Госдумы за обращение по ДНР и ЛНР
Две фракции в украинском парламенте - "Европейская солидарность" и "Голос" – требуют введения санкций против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости
"Это означает одно - продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины. Это означает одно, что наши западные партнёры не паниковали, а предупреждали мир и общество, что на столе в Кремле лежат десятки сценариев расчленения нашей страны. Это означает одно - единоличный выход Москвы из минских соглашений", - заявила депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, выступая с трибуны Верховной рады Украины от имени двух фракций.
По ее словам, в связи с этими оппозиция требует от украинской власти озвучить свой план защиты территориальной целостности Украины. Она также призвала внести депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за обращение к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР, "в санкционные списки". Рада призывает мировое сообщество осудить какие-либо действия РФ по признанию самопровозглашенных "республик".
Верховная Рада на заседании во вторник, 15 февраля, 331 голосом приняла постановление № 7048 об Обращении к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, правительств и парламентов государств мира о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пишет korrespondent.net
Целью документа является создание юридического основания для предъявления Украиной претензии Российской Федерации в связи с позицией признания в качестве государств самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик".
Рада решительно осуждает любые попытки РФ легализовать независимость самопровозглашенных образований на Донбассе.
В связи с этим парламент призывает мир подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее в пределах международно признанных границ, а также не признавать какие-либо решения России, которые будут касаться признания независимости так называемых "ЛДНР".
Также Рада призывает мировое сообщество решительно осудить какие-либо действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине в частности.
Кроме того, Рада призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта на госграницах Украины и безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении РФ для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.