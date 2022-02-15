Правительство Молдовы начинает борьбу с пропагандой и дезинформацией. Об этом заявил сегодня, 15 февраля, председатель парламента Игорь Гросу. Разработанный законопроект вводит постепенные санкции, вплоть до прекращения деятельности СМИ, «которые распространяют ложные новости, манипулируют и не обеспечивают принцип плюрализма мнений». В первую очередь это относится к российским новостным ресурсам, сообщает eadaily.com
Спикер объявил, что соответствующая инициатива уже оформлена и лежит на столе депутатов, а в ближайшее время она пройдет публичные слушания. Законопроект вводит постепенные санкции, вплоть до прекращения деятельности СМИ, «которые распространяют ложные новости, манипулируют и не обеспечивают принцип плюрализма мнений». В первую очередь это относится к российским новостным ресурсам.
«Этот законопроект будет направлен против тех, кто пропагандирует и манипулирует. Штрафы будут градуированы. Как только мы завершим внутренние консультации, мы заслушаем мнения журналистов по этому вопросу», — отметил Гросу.
По его словам, в контексте напряженной ситуации на Украине утверждение этого закона является особой необходимостью. Закон будет распространяться и на интернет-среду. Инициатива также будет содержать строгие положения о деятельности СМИ во время чрезвычайного положения.
Напомним, в декабре 2021 года правящая сейчас в Молдавии президентская партия «Действие и солидарность», лидером которой является нынешний спикер, объявила войну «всем пропагандистам и лжецами, а также тем, кто выпускает лживые новости». Тогда Гросу заявил, что республика сталкивается с двумя видами лживых новостей: это так называемая импортная пропаганда, идущая от России, и местный продукт, также работающий с недостоверной информацией.
Он заверил, что в ближайшее время Кишинев получит поддержку Брюсселя, который предоставит методику чтобы помочь аудиовизуальному Совету справляться с этой непростой задачей.
Помимо этого, молдавские власти рассчитывают на то, что к борьбе с российским влиянием и внутренней дезинформацией активно подключится и государственная компания Teleradio Moldova. Теперь в её задачу входит выпускать «правильные» новости.
Ранее так называемый Центр независимой журналистики (ЦНЖ — неправительственная организация с западным финансированием) Молдавии изучил деятельность нескольких транслируемых в республике российских телеканалов, на основании чего сделал вывод — «их содержание не способствует формированию правильных мнений». После этого президент Майя Санду обещала вернуть цензуру на телевидение и разобраться с «пропагандистскими российскими каналами».
В МИД России тогда выразили озабоченность и надежду на то, что власти Молдавии не будут поддаваться на провокационные доклады и предпринимать шаги, нарушающие плюрализм мнений и свободу СМИ, а также интересы собственных русскоязычных граждан.
Как сообщало EADaily , первый закон о защите информационного пространства был принят во время правления Демократической партии. Документ был направлен на запрет трансляции новостей и передач аналитического, политического и военного характера из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении. В их число входит и Россия, а закон трансформировался в «борьбу с российской пропагандой».
В конце 2020 года прошлый парламентский созыв голосами Партии социалистов и примкнувшим к ним фракцией «Шор» и группы Pentru Moldova утвердил законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг. В результате в медийное пространство республики смогли вернуться российские новостные телепрограммы, вещание которых Майя Санду опять хочет заблокировать.